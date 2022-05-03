МВД Германии посоветовало немцам запастись едой, водой и свечами

Жители ФРГ должны подготовить запасы продуктов и лекарств на случай чрезвычайных обстоятельств, с соответствующим призывом выступила глава МВД страны Ненси Фезер.

Жителям Германии стоит подготовить 20 литров жидкости, 3,5 кг круп, картофеля и хлеба, 4 кг бобовых и овощей, 2,5 кг фруктов и орехов, 2,6 кг молочной продукции, 1,5 кг рыбы, мяса и яиц, сказала Фезер в интервью Handelsblatt, передают «Известия».

Также необходимо закупить предметы гигиены. Она добавила, что люди должны быть готовы «прожить 10 дней без покупок».

Глава ведомства посоветовала подготовить свечи, фонарики, батарейки и топливо на случай отключения света, а также медикаменты.

В РФ в феврале и начале весны поступали сообщения о том, что ряд товаров первой необходимости, в том числе сахар, пропал с полок магазинов. Позже стало известно о завышении стоимости востребованного товара из-за приостановки его отгрузки несколькими предприятиями, в Генпрокуратуре РФ заявили о намерении провести проверку. Для недопущения задержки отгрузок сахара Федеральная антимонопольная служба заявила, что проверяет цепочку поставок от производителей до торговых сетей.

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