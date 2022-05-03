Папа Римский заявил о желании посетить Москву до поездки в Киев

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03.05.2022, 9:57, Новости дня
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Папа Римский Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу, сообщают информационные агентства.

Глава римской Католической церкви подчеркнул, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обговорить ситуацию с урегулированием на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Он добавил, что в первый день спецоперации на Украине не звонил российскому лидеру, но звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я поговорил с ним в декабре на свой день рождения, но в этот раз нет, я не звонил. Я хотел сделать четкий жест, который бы увидел весь мир, и для этого пошел к российскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал ему: «пожалуйста, остановитесь», – сказал он.

Через 20 дней он попросил передать в Москву сообщение, что готов посетить Россию.

«Нужно было, чтобы кремлевский лидер предоставил несколько окон. Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», – заключил понтифик.

Ранее в апреле Ватикан отложил встречу папы Римского Франциска с патриархом Московским и вся Руси Кириллом, глава Католической церкви выразил сожаление по этому поводу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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