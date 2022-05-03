 

Выросло количество задержанных в Ереване на акциях протеста

03.05.2022, 9:57, Новости дня
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Число задержанных в армянской столице в ходе акций протеста во вторник увеличилось до 70 человек, сообщили в полиции Армении.

«По состоянию на 10.00 (09.00 мск) в разные участки полиции были доставлены 70 участников акции протеста за невыполнение законных требований полиции», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Также задержан сын второго президента страны Роберта Кочаряна Левон Кочарян.

Ранее в оппозиционной партии «Родина» заявили, что правоохранители в Ереване задержали 30 членов партии.

Утром во вторник группы оппозиционных армянских активистов принялись перекрывать центральные улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В конце апреля объединенная оппозиция Армении решила установить палатки на площади в центре Еревана. Ранее лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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