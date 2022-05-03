Мнение: ЧКовая книжка. Окончание

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Как УСБ осталось без руководителя

Итак, «Дело Черкалина» появилось благодаря признаниям полковника ФСБ Горбатова. Подполковник ФСБ Черкалин после ареста тоже не стал упираться и молчать, а выразил готовность предоставить информацию с разоблачениями некоего отставного генерала ФСБ. Наши источники в правоохранительных органах утверждают, что арест генерала, упомянутого в первом, позже аннулированном досудебном соглашении Черкалина, мог вызвать лавину разоблачений. И в ФСБ, как и в СКР, и в Генпрокуратуре тоже прекрасно понимали, что отставной генерал ФСБ вряд ли будет молчать.

Покровители Кирилла Черкалина начали действовать. Об аппаратном весе этих персон можно только догадываться, но через две недели после ареста руководителя банковского отдела ФСБ, был подписан указ президента России об освобождении от должности руководителя УСБ ФСБ генерал-майора Алексея Комкова.

Того самого генерала, который руководил оперативной разработкой и арестом Черкалина, и подчиненные которого получили первые показания арестованного чекиста.

Конечно, генерала Комкова не уволили, а лишь перевели с одной генеральской должности на другую — заместителем руководителя военной контрразведки. Но это горизонтальное кадровое перемещение — все-таки понижение. Во всяком случае, кадровый указ президента именно так расценили на Лубянке, где все хорошо помнят, что предшественник генерала Алексея Комкова в должности руководителя УСБ генерал Сергей Королев в 2016 году ушел на повышение — руководить Службой экономической безопасности в ранге заместителя директора ФСБ. Предшественник Королева, генерал-лейтенант Александр Купряжкин в 2011 году был назначен заместителем директора ФСБ.

О спонтанности перевода Комкова на другую должность говорит и то, что почти полгода УСБ оставалось без руководителя. И лишь в октябре 2019 года управлению собственной безопасности ФСБ подобрали нового руководителя, переведя на эту должность генерал-лейтенанта Алексея Вертяшкина, ранее возглавлявшего управление «М».

Вторым серьезным шагом спецоперации по отвлечению общественного внимании от «черкалинских миллиардов» и минимизации тюремного срока арестованному чекисту стала чехарда с передачей материалов уголовного дела из одного управления СКР в другое и замена следователя.

Первоначально уголовное дело в отношении Кирилла Черкалина было возбуждено в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России. Постановление о возбуждении уголовного дела следователь по особо важным делам полковник Юрий Самсонов подписал в день задержания Черкалина, 23 апреля 2019 года.

В уголовном деле была только одна статья УК — часть 6 ст.290 УК (взятка в особо крупном размере) и два фигуранта — Черкалин и Горбатов.

Но было и огромное количество денег, происхождение которых и предстояло установить следствию. Установить, видимо, было не очень сложно. И не только потому, что большая часть денег была в банковских упаковках, по которым можно выяснить маршрут движения купюр от момента завоза в Россию до того, как они оказались в квартирах, связанных с офицером ФСБ. Черкалин оказался педантичным человеком: в каждой сумке или чемодане с деньгами находились рукописные записки — сумма, когда и от кого получена.

Военный следователь полковник Самсонов очень близко подобрался к разгадке происхождения «черкалинских миллиардов». Но после того, как он поддержал ходатайство Черкалина о досудебном соглашении (еще первое) и оно было утверждено Генпрокуратурой, у полковника Самсонова изъяли все материалы уголовного дела. И 26 июня 2019 года дело передали в Главное управление по расследованию особо важных дел СКР, где на следующий день, 27 июня, оно оказалось в производстве молодого следователя майора Альберта Овчинникова, незадолго до этого переведенного в Москву из Перми.

Как в «деле Черкалина» появились полковник Фролов и майор Васильев

Майор Альберт Овчинников с марта 2019 года занимался расследованием «экономического» уголовного дела, в которое вылился хозяйственный спор строителя Сергея Гляделкина с банкирами Александром Бондаренко и Владимиром Столяренко.

Тогда, в марте 2019 года молодой офицер СКР, которого заметили и перевели в Москву, еще даже не догадывался, что ему будет поручена очень важная миссия — минимизировать репутационный ущерб, который нанесли ФСБ «черкалинские миллиарды».

В распоряжении редакции есть документ, согласованный руководителем Главного управления по расследованию особ важных дел СКР генерал-майором Ростиславом Рассоховым 22 июля 2019 года. Это «Постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве», подготовленное майором Овинниковым.

Следователь очень подробно, как учили на юрфаке, расписал хронику развития событий. Из этого-то документа я и узнал, как все было.

Оказалось, что еще 17 июля 2018 года в следственном управлении УВД по ЦАО ГУ УМВД Москвы было возбуждено уголовное дело № 11801450001000645 в отношении гендиректора ООО «Бор-Реконструкция» Елены Глазковой. Этим уголовным делом, возбужденным по ч.2 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями), явно, никто не хотел заниматься. Из материалов дела четко проступал контур так называемого «спора хозяйствующих субъектов», разборки девелопера с инвестором, разбираться с которым должен арбитражный суд. Не удивительно, что в 2015-2017 года в ГУ МВД России по Москве пять раз выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. А 2 мая 2017 года прокуратура Москвы вынесла постановление, в котором зафиксировано: «проведенной проверкой установлено наличие гражданско-правового спора»

Но в последние годы это стало «модным»: когда у одной из сторон спора не хватает аргументов для арбитражного суда, начинается поиск поддержки в МВД, СКР или ФСБ.

22 февраля 2019 года прокурор ЦАО изъял это уголовное дело у полиции и передал в управление СКР по ЦАО.

А уже через неделю, 28 февраля, зампред СКР забрал дело у следователей ЦАО и передал в центральный аппарат, следователю по особо важным делам при председателе СКР полковнику Гаврилову. В свою очередь Гаврилов 19 марта 2019 года передал дело майору Овчинникову.

Молодой офицер СКР подошел к расследованию дела креативно. И 24 апреля 2019 года в Главном управлении по расследованию особо важных дел было возбуждено уголовное дело №11902007706000061 «по факту незаконного отчуждения доли Гляделкина С.И» в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг». Фигурантами этого дела стали несколько человек, в том числе уже уволенные из ФСБ полковник Фролов и майор Васильев. (Напомню, Дмитрия Фролова, дослужившегося до звания «полковник» и должности заместителя начальника управления «К», уволили со службы еще 16 июля 2013 года с формулировкой «в связи с утратой доверия». Андрей Васильев был исключен из списков сотрудников ФСБ 19 марта 2014 года, с той же формулировкой. На момент увольнения Васильев, к тому времени майор, занимал должность начальника первого направления второго отдела управления «К»).

25 апреля уголовное дело № 11801450001000645 и уголовное дело №11902007706000061 были объединены в одно производство. Черкалина среди подозреваемых по этому уголовному делу еще нет. Но поскольку аресты Черкалина и Фролова с Васильевым произошли практически одновременно, никто не поверил, что это случайное совпадение. Первыми офицеров ФСБ в одно уголовное дело объединила пресса. А майор Овчинников лишь 27 июня соединил в одно производство дела Черкалина и Фролова с Васильевым. В этот же день он предъявил Черкалину обвинение и в мошенничестве. Это уголовное дело получило номер № 11801450001000645 — то есть номер того самого дела, которое было возбуждено в следственном управлении УВД по ЦАО ГУ УМВД Москвы еще 17 июля 2018 года.

Не идеализирую ни Фролова, ни Васильева, и тем более Черкалина. Если уж первых двоих уволили из ФСБ по дискредитирующим основаниям, возможно, у них был шанс стать фигурантами других уголовных дел. Но, не исключаю, что Черкалин с Васильевым согласились взять на себя преступление, которое они, скорей всего, не совершали. Зато таким образом дело приобрело весомый, убедительный для публики вид. 400 томов, как ни крути, хорошо следствие поработало.

Но никто не говорит о том, что из этих 400 томов уголовного дела «о черкалинских миллиардах» примерно 350 томов занимает строительная документация, перекочевавшая в дело Черкалина из материалов дела о хозяйственном споре вокруг какого-то строительства, к которому Черкалин, скорее всего, никакого отношения не имел.

Но только ни в одном из этих томов нет и намека на попытку установить происхождение «черкалинских миллиардов».

Фотография отсюда

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