Мнение: Об очень скверном, случившимся с Владимиром Путиным

Очень сложно быть руководителем державы. Сложно и опасно. По статистике, собранной за несколько веков, риск погибнуть или получить увечье на рабочем месте для правителя страны едва ли не выше, чем для шахтёра или сапёра (естественно, речь идёт о сопоставимых показателях — в процентах к общему числу занятых). Также есть немаленький шанс закончить «блистательную» политическую карьеру за решёткой или в изгнании. В общем, неблагодарная это работа…

И — вот ведь закон подлости! — по мере набора «трудового стажа» риски только возрастают. Так что пресловутое ограничение «двумя сроками» — это ещё и гуманизм по отношению к самому правителю.

Так вот, о Владимире Путине. С ним случилось… ровно то, что открывает прямой путь к реализации перечисленных выше рисков. И от чего предостерегают всех начинающих «правителей» их более мудрые, более опытные предшественники.

Он оказался «на линии огня».

Вообще говоря, чем занимается руководитель страны? Главная его функция — регулировать и балансировать интересы противоборствующих группировок и сил влияния. Обычно таких групп укрупнённо две. «Левые» и «правые», «либералы» и «консерваторы», «ретрограды» и «прогрессисты», «республиканцы» и «демократы», и так далее. Искусство управления заключается в том, чтобы не давая явно и надолго усилиться ни одной группе, направлять энергию их противоборства в нечто хотя бы минимально конструктивное для страны, для её развития. Которое в этом случае напоминает походку человека: тот тоже делает шаги попеременно правой и левой ногой.

Естественно, есть две большие группы, два огромных клана и в России — а чем она хуже других? Условно, это «силовики» и «сислибы» (системные либералы). И в той, и в другой когорте присутствуют «друзья Путина», есть в каждой из них и свои «тяжеловесы», и свои сферы влияния. Борьба, впрочем, тоже есть, и нешуточная.

До недавних пор Владимир #Путин ухитрялся выступать авторитетным и непререкаемым арбитром для каждой из этих групп. На чём, в общем, и держалась устойчивость его власти — а вовсе не на том, что записано в Конституции. Как показывает не только российская практика, всё это при желании можно легко переписать.

Так что же случилось?

Специальная военная операция внесла в сложившуюся систему межэлитного и межкланового взаимодействия мощный экзогенный фактор. Неожиданно разрушительные западные #санкции оказали непредвиденное влияние на #власть и сместили все привычные процессы. Хотя «президент по-прежнему выступает балансом системы, однако, несмотря на декларируемый высокий уровень поддержки, его нейтралитет начинает восприниматься “без энтузиазма”, причём со стороны обеих групп», с тревогой констатирует даже придворный политолог Илья Гращенков.

«Недовольство «псов войны» в отношении медлительности и мягкости руководства, привело к политизации их высказываний в адрес своих патронов, которые в окопной оптике теперь уже кажутся чересчур умеренными. Опора на «народное мнение», чересчур раскочегаренное пропагандой, также привело к риску формирования гипер-патриотического движения охлократического типа», — продолжает он свою мысль, мягко намекая на неприятную для любого правителя возможность спонтанного появления «третьей силы», причём достаточно массовой. А если учесть, что «недовольство мягкотелостью руководства» пронизывает уже и ряды тех, кто по долгу службы призваны не «рассуждать», а «охранять» #власть, ситуация складывается совсем скверная. И другой политолог, Сергей Марков, прежде насквозь «прокремлёвский», уже в открытую заявляет, что «чрезмерная мягкость» [спецоперации] вызывает недоумение у людей, которые хотят слышать о победах армии России, а потому требуют большей жёсткости при проведении СВО.

С другой стороны, существует огромный пласт людей, тоже весьма влиятельных и активных, которым «есть что терять» в условиях возможной дальнейшей эскалации. И которые хотят как можно скорее прекратить это всё, ибо дальше потери могут быть выше. В их понимании каждый день промедления только увеличивает риски и ухудшает условия будущей «деэскалации». Их тоже не устраивает нынешний квази-баланс.

Пока ещё стороны воздерживаются от активных действий, понимая, что при любом неосторожном движении всё может рухнуть, словно карточный домик. Но это уже очень хрупкое равновесие. И очень скверная ситуация лично для президента: его «арбитраж» перестал устраивать всех. Просто потому, что «середины» — ни золотой, ни хотя бы геометрической, — уже не существует. Есть только предельно конкретный выбор «или — или», а промедление смерти подобно ©

Скверно, очень скверно для бывшего «тефлонового» президента…

Так что же делать тому, кто сам себя загнал в угол и каждый день загоняет туда ещё основательнее?

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