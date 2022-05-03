В Ереване задержаны десятки сторонников оппозиционной партии

Правоохранители в армянской столице задержали несколько десятков членов оппозиционной партии «Родина» бывшего руководителя Службы нацбезопасности страны Артура Ванецяна, сообщил представитель партии Арсен Бабаян.

«Полиция незаконно задержала около 30 членов партии «Родина», применив непропорциональную силу, грубо нарушив конституционное право людей на мирные собрания. Среди них Хачик Галстян (член правления партии), Сос Акопян (пресс-секретарь партии), Бабкен Арутюнян, Вардан Минасян, Азат Закарян (члены правления партии)», – цитирует Бабаяна ТАСС.

В конце апреля объединенная оппозиция Армении решила установить палатки на площади в центре Еревана. Ранее лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

Утром во вторник группы оппозиционных армянских активистов принялись перекрывать центральные улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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