 

Венгрия увеличила поставки нефти из Казахстана через Россию

03.05.2022, 9:10, Новости дня
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Будапешт нарастил поставки казахстанской нефти, трансфер которой проводится через нефтепровод «Дружба», сообщил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«65% нефти мы получаем через нефтепровод «Дружба», это 20 тыс. тонн ежедневно. В последнее время мы увеличили [объемы] покупки нефти из Казахстана. В данный момент 16% нашей потребности покрывается нефтью из Казахстана», – цитирует Сийярто ТАСС.

По его словам, эти поставки проводятся по нефтепроводу через российскую территорию. Санкции против РФ также оказывают влияние на это.

«Нам все равно, что думают о нас на Востоке или на Западе, для нас важно одно – мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии, это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать того, чтобы венгерский народ платил цену за конфликт на Украине», – заключил венгерский министр.

Ранее в Словакии заявили, что в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из РФ с 2023 года страна будет добиваться предоставления для себя исключения.

До этого представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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