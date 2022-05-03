 

Министр экономики ФРГ – в ЕС нет единства по поводу эмбарго на российскую нефть

03.05.2022, 8:50, Разное
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Германия может позволить себе отказаться от российской нефти, однако не все страны ЕС могут легко позволить себе такой шаг, пишет Die Welt, ссылаясь на слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Хабек также отметил, что и Германия серьёзно ощутит на себе последствия эмбарго.


AP

Внутри ЕС по-прежнему нет единого мнения по поводу эмбарго на российскую нефть, пишет Die Welt, ссылаясь на слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека. По его словам, Германия может позволить себе такое эмбарго, однако для некоторых других стран это далеко не так просто.

Хабек также отметил, что эмбарго не пройдёт бесследно и для самой Германии, пишет Die Welt. В частности, страну ожидают скачки цен и временные перебои с поставками. При этом министр подчеркнул, что Германия не скатится в «нефтяной кризис».

Доля российской нефти в общем потреблении Германии с конца февраля сократилась с 35% до 12%, пишет Die Welt, ссылаясь на отчёт немецкого правительства. Однако в составе ЕС есть страны, куда более серьёзно зависящие от российской нефти, — такие как Венгрия, которая выступает против введения эмбарго. «Венгерская позиция касательно эмбарго на российские нефть и газ не изменилась: мы не поддерживаем этот шаг», — приводит издание слова пресс-секретаря правительства Венгрии. 



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