 

Лидер зелёных призвал Лондон выйти из НАТО после украинского конфликта

03.05.2022, 8:50, Разное
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Великобритания должна покинуть Североатлантический альянс и заняться сокращением ядерного арсенала после завершения конфликта на Украине, считает сопредседатель зелёной партии Эдриан Рамси. По его мнению, Лондону необходимо сосредоточиться на миротворческой миссии и добиваться переговоров между враждующими сторонами, передаёт Daily Mail.


AP

Соединённому Королевству необходимо покинуть НАТО после окончания украинского конфликта. Такое мнение высказал сопредседатель британской зелёной партии Эдриан Рамси, передаёт Daily Mail.

Российская спецоперация на Украине «дала новую жизнь» Североатлантическому альянсу. Однако, судя по словам их лидера, позиция зелёных в отношении военного блока осталась неизменной, подчёркивает издание. 

«Да, это (выход страны из альянса. — ИноТВ) остаётся нашей долгосрочной политикой, и мы хотели бы, чтобы гораздо больше внимания уделялось миротворческим институтам и организациям, которые поддерживают сокращение нашего ядерного оружия и страны, отказывающиеся от ядерного оружия, — подтвердил Рамси в недавнем интервью. — Но в краткосрочной перспективе мы, конечно, не предлагаем выйти из НАТО в разгар конфликта».

Политик высказал мнение, что британским властям необходимо сосредоточиться на «множестве способов», которые могут помочь Киеву. На его взгляд, в первую очередь, Лондону необходимо добиться, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров.

В то же время Рамси высказался за «более решительные экономические действия». Европа должна постепенно снижать зависимость от российских энергоносителей, что не только лишит Москву многомиллиардной прибыли, но и поможет экологической повестке зелёных, пояснил политик.



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