 

Милота дня: слоненок под центнер заставил человека поиграть

03.05.2022, 8:50, Разное
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Любите ли вы слонят? Уровень милоты маленьких хоботных ничуть не меньше, чем у котят. Детеныши слонов такие же ласковые и забавные. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть видео, которое стало популярным в социальной сети “Тик-Ток”.

Один из пользователей опубликовал весьма необычные кадры. На них слоненок всем своим весом (а это не менее 90 килограммов) навалился на хрупкую девушку и заставил ее с ним поиграть. Подружка, кажется, не ощутила никакого дискомфорта. Она не стала сопротивляться нежностям доброго детеныша.

Ничего милее вы сегодня не увидите. Можете закрывать интернет.



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