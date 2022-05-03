Россия прекратила поставки в Вашингтон препаратов от деменции
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В рамках ответных мер на американские санкции крупнейший в России производитель препаратов для лечения деменции “Мосфарма” прекратил поставки в Вашингтон.
– Наше предприятие в сложившейся ситуации чётко занимает патриотическую позицию. Для нас американский рынок является ведущим, поэтому его потеря станет ощутимой, но мы не можем поступить иначе, – говорится в пресс-релизе.
Руководство компании уже обратилось к правительству с просьбой предоставить льготные каникулы, а также посодействовать на внутреннем рынке и в странах Юго-Восточной Азии. Ежегодно “Мосфарма” продавала в США лекарства от деменции на 3-5 млрд долларов. Основным покупателями были юридические и физические лица из Вашингтона, Арлингтона и Лэнгли.
В Белом доме назвали решение российского фармпредприятия недружественным.
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