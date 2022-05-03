Оппозиция Армении вышла на улицы с требованием отставки Пашиняна

Группы оппозиционных армянских активистов во вторник утром вновь начали перекрывать центральные улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщают местные порталы, которые освещают протесты.

На данный момент уже блокирован, в частности, один из проспектов, образовалась большая автомобильная пробка. Активисты скандируют антиправительственные лозунги, передает ТАСС.

В минувшее воскресенье объединенная оппозиция Армении решила установить палатки на площади в центре Еревана. Ранее лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

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