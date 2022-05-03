 

Размер среднего автокредита в РФ увеличился на треть

03.05.2022, 7:50, Новости дня
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Средний размер кредита на автомобили в стране в первом квартале 2022 года увеличился на 31% по новым машинам и на 29% по подержанным, отмечается в исследовании «Открытие Авто».

«Средняя стоимость автокредита в первом квартале 2022 года составила 1,714 миллиона рублей на новую машину и 917 тыс. на авто с пробегом, рост среднего чека по автокредиту в годовом выражении составил 31% по новым и 29% по подержанным авто», – цитирует исследование РИА «Новости».

В первые три месяца жители страны при покупке новых машин предпочитали оформлять кредиты на сумму 1,5-3 млн рублей (36% кредитов) на срок от четырех до пяти лет (43% кредитов) и с первоначальным взносом в 20-30% (почти треть кредитов).

При покупке авто с пробегом чаще всего россияне брали кредиты на сумму от 500 тыс. рублей до 1 млн (42% кредитов). Самыми популярными подержанными машинами оказались автомобили 2011-2014 и 2017-2018 годов выпуска.

Ранее нлава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что южнокорейские бренды Hyundai и Kia и китайский Haval продолжают сейчас, хоть и в сокращенном масштабе, выпускать легковые автомобили в России, так как их заводы имеют запасы комплектующих. Он упомянул производство машин Hyundai, Kia на заводе «Автотор» и завод Hyundai в Петербурге.

При этом Hyundai Motor опроверг сообщение, что компания и ее дочернее предприятие Kia еще собирают автомобили в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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