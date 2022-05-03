Глава МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев

Российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за скандальное заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о еврейском происхождении Гитлера, сообщил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет», в котором заявил, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в РФ – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (…) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».

Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

«Заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова – это скандальное высказывание. Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но всему есть граница, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед всем еврейским народом», – цитирует РИА «Новости» Лапида.

С заявлением выступил также мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста Яд Вашем, осудив слова Лаврова и назвав необоснованными «утверждения о еврейском происхождении Гитлера».

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

—