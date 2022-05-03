Мнение: Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями

Антироссийские санкции США и их союзников привели к тому, что они попали в свою же ловушку: высокая инфляция и сбои в цепочках поставок угрожают прибыли западных корпораций, а повышение процентных ставок усугубляет ситуацию, пишет The Hill.

«Санкции и конфликт на Украине подняли мировые цены на сырье и энергоносители, помогая РФ увеличивать доходы от продажи нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

Вопреки усилиям по исключению РФ из мировых финансовых потоков рубль резко восстановился, тогда, как валюта Японии обвалилась до двадцатилетнего минимума, напоминает автор.

От санкций против РФ страдают и бедные страны, на них ложится основная тяжесть экономических последствий, заключает журналист.

Газета ВЗГЛЯД писала, к каким печальным последствиям они приведут Европу.

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