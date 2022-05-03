Власти Мали заявили о разрыве соглашений с Францией в сфере обороны

Правительство Мали решило денонсировать соглашение с Францией о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года ввиду «вопиющие нарушения» национального суверенитета республики французскими военными, сообщило Agence France-Presse.

Малийские власти осудили «вопиющие нарушения» национального суверенитета республики французскими военными. В своем выступлении на телевидении представитель правительства Мали упомянул нарушение воздушного пространства республики и принятые Парижем в одностороннем порядке решения прекратить совместные операции с малийскими силами и вывести войска, передает РИА «Новости».

«Ввиду этих серьезных проблем, а также вопиющих нарушений национального суверенитета Мали правительство Республики Мали решило денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года», – приводит агентство слова из речи представителя.

Власти Мали проинформировали коллег из Франции о своем решении. Как отмечается, денонсация должна вступить в силу через шесть месяцев после этого уведомления. Немедленно произойдет выход из договоров, регулирующих деятельность военных в рамках операций «Бархан» и «Такуба».

Напомним, в январе жители Мали устроили многотысячный митинг в поддержку России.

В конце декабря 2021 года несколько стран Запада резко раскритиковали размещение бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мали. В сентябре Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с ЧВК Вагнера. Между тем Кремль опроверг присутствие в Мали российских военнослужащих. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера также назвали слухами. Политолог Сергей Федоров рассказал газете ВЗГЛЯД, почему Франция ревниво относится к успехам РФ в Африке.

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