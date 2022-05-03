 

Власти Канады пообещали Украине военную помощь

03.05.2022, 6:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Канады продолжат оказывать Киеву необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время посещения города Винздор в провинции Онтарио.

«Я нахожусь в постоянном контакте с президентом [Владимиром] Зеленским. С точки зрения поставок того, что им нужно, будь то боеприпасы или оружие, а теперь даже и тяжелая артиллерия, будь то финансовая и гуманитарная поддержка, мы сосредоточены на том, чтобы поддержать Украину», – приводит слова Трюдо ТАСС.

Накануне стало известно об аресте пытавшегося бежать с «Азовстали» канадского генерала Тревора Кадиера.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / В Одессе националисты начали марш в годовщину трагедии 2014 года

04.01 / Украина предоставит гумпомощь Хорватии

09.06 / Закончено расследование дела об убийстве трансгендера сотрудником ППС

21.07 / Новый электрокроссовер Skoda Enyaq показали без камуфляжа

22.10 / Путин пообещал, что РФ модернизирует сельское хозяйство из-за изменений климата

12.07 / В ХМАО за сутки зафиксировали 16 лесных пожаров

01.08 / Ученые предупреждают о последствиях добычи полезных ископаемых под морским дном

09.07 / Москва назвала вбросами слухи о «российском следе» в беспорядках в Белграде

05.11 / Одесские правоохранители расследуют нехватку рельс почти на 1 млн грн

10.11 / В ФРГ подтвердили заполнение Газпромом европейских хранилищ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика