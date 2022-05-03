Власти Канады пообещали Украине военную помощь

Власти Канады продолжат оказывать Киеву необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время посещения города Винздор в провинции Онтарио.

«Я нахожусь в постоянном контакте с президентом [Владимиром] Зеленским. С точки зрения поставок того, что им нужно, будь то боеприпасы или оружие, а теперь даже и тяжелая артиллерия, будь то финансовая и гуманитарная поддержка, мы сосредоточены на том, чтобы поддержать Украину», – приводит слова Трюдо ТАСС.

Накануне стало известно об аресте пытавшегося бежать с «Азовстали» канадского генерала Тревора Кадиера.

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