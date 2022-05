Мужчине сделали новый пенис из его же плоти, но он 7 лет носил его на руке из-за отложенной операции

47-летний британец Малькольм Макдональд утратил собственный половой орган 12 лет назад из-за инфекции.

Врачи смогли создать ему новый пенис из плоти с его же руки, но из-за отложенной операции мужчина был вынужден ходить с этим пенисом на руке целых 7 лет.

В 2010 году Малькольм неудачно упал в туалете, поранил свои гениталии и получил сильную инфекцию, из-за которой его пенис вскоре просто отвалился, так как сгнил.

Пластический хирург Дэвид Ральф из больницы Лондонского университетского колледжа смог помочь ему, создав более-менее адекватную замену из плоти, взятой с руки Малькольма.

Операция по прикреплению нового пениса на место отпавшего была назначена на 2015 года, но из-за нехватки кислорода в больнице операция была отложена на некоторое время и новый пенис было решено пришить к руке Малькольма, чтобы он снабжался кровью и не “испортился”.

Это привело к многочисленным неудобствам в быту как для самого Малькольма, так и для его жены и детей. Пенис болтался на руке мужчины и ему приходилось тщательно его скрывать, когда он выходил из дома. Что не всегда получалось.

По словам Малькольма, однажды в магазине он помогал пожилой даме доставать товары с высокой полки, когда его член выпал из рукава и повис прямо перед лицом старушки.

Но хуже всего было то, что Малькольм не знал, когда же наконец его новый пенис пришьют на полагающееся место. А когда ему назначили наконец операцию, началась пандемия Covid-19 и операцию снова отложили.

Лишь недавно, спустя 7 лет после того, как пенис был пришит к его руке, Малькольму Макдональду все-таки сделали операцию и он снова “стал настоящим мужчиной”.

К сожалению, новый пенис не сможет функционировать в полной мере как настоящий, но и для таких существует решение – встроенный в мошонку специальный насос, создающий эффект эрекции.

Об этом необычном медицинском курьезе рассказывает новый документальный фильм The Man with a Penis on His Arm (“Человек с пенисом на руке”), премьера которого состоится сегодня 2 мая 2022 года на канале Channel 4.