«Кричащий призрак» в больнице

Женщина поделилась в социальных сетях жутким паранормальным случаем, который она пережила в Национальной больнице Итаугуа (Парагвай), куда она пошла навестить свою мать.

Пользователь Facebook Зенни Суарес рассказала о загадочном паранормальном явлении после посещения ее матери, которая находилась в больнице.

Молодая женщина в разгар ее ночного визита к матери в больницу услышала душераздирающие крики, доносившиеся из пустого зала.

– 9 дней назад я была в больнице с мамой, и мне пришлось пережить то, во что я не верила, – написала Зенни, рассказав, что сначала ее заинтриговали звуки, доносящиеся из комнаты пациентов.

В сообщении, которое быстро стало вирусным, женщина подробно рассказала, что затем она увидела «страдающую душу», которая летала вокруг этой больницы.

Ее слова могут подтвердить медперсонал учреждения. Она рассказала об этом медикам, которые рассказали ей ужасающую историю о призраке, которого они назвали Марию Соледад.

По разным версиям это была пациентка, которая несколько лет назад поступила в реанимацию с травмами, полученными в групповой драке. Кроме того, многие работники медучреждения утверждали, что так и не было известно ни о национальности этой женщины, ни о том, откуда она родом. Со дня ее трагической смерти они уверяют, что часто видят ее призрак, блуждающий по ночам, поскольку многие люди встречали ее несколько раз на лестницах или лифтах.

Этот случай шокировал Суарес и его семью, поэтому она решила поделиться им со своими пользователями.

– Это ужас – тишина ночи в длинных коридорах. Мы все держали четки с собой, шли и все время молились, – заключила женщина.