 

К Земле приблизится потенциально опасный астероид

03.05.2022, 6:19, Разное
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Астероид 1989 JA приблизится к нашей планете на расстояние 40 тысяч километров.

Потенциально опасный астероид размером 1,8 километра приблизится к Земле в мае. Близкое прохождение астероида со скоростью 47 196 километров ожидается в конце этого месяца, точнее 29 мая.

Несмотря на то, что астероид пролетит мимо Земли, НАСА классифицирует инопланетный объект как потенциально опасный.

Обнаруженный в 1989 году в Паломарской обсерватории, объект под названием 1989 JA можно рассмотреть с помощью бинокля.

Астероид приблизится к нашей планете на расстояние примерно 40 тысяч километров, что опасно близко для пролета объекта вышеуказанного размера. В последний раз он так близко подошел к Земле в 1996 году, когда астероид пронесся мимо планеты с расстояния чуть более четырех миллионов километров.

В следующий раз объект астероидной группы «Аполлон» приблизится к Земле в сентябре 2029 года. Затем он совершит еще два полета в 2055 и 2062 годах.

Астероиды – это скалистые фрагменты, оставшиеся от формирования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад. По данным НАСА, астероид классифицируется как околоземный объект.

Последним таким большим астероидом, приблизившимся к Земле, был 138971 (2001 CB21), который имел ширину 1,3 километра. Объект приблизился к Земле на 49 тысяч километров 4 марта 2022 года. В настоящее время объект находится на пути к Солнцу.



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