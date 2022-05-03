 

Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию на Украине

03.05.2022, 5:00, Новости дня
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию на Украине, в том числе гуманитарные вопросы, сообщили в российском Минобороны.

«По инициативе турецкой стороны 2 мая 2022 года состоялись телефонные переговоры между министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине, в том числе гуманитарные вопросы», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее Турция пригрозила РФ «ответом» в случае «малейшего нападения» на страну НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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