США призвали все страны заявить о недопустимости начала ядерной войны

Соединенные Штаты согласны с позицией Россией о невозможности победить в ядерной войне и каждой стране важно вновь провозгласить этот принцип, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я бы сказала, что сами россияне на протяжении какого-то времени, в том числе в прошлом году, ясно давали понять: победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны. И каждой стране важно вновь это провозгласить, как и каждому избранному здесь (в США) должностному лицу», – приводит слова официального представителя американского президента ТАСС.

«Я бы отметила, что взгляд и позиция президента [Байдена] по-прежнему заключаются в следующем: мы не размещаем войска США [на Украине], чтобы принимать участие в этой войне. И мы продолжим это повторять американцам», – сказала Псаки.

При этом пресс-секретарь Белого дома выразила несогласие с утверждением, что ситуация вокруг Украины превратилась к настоящему времени, по сути, в непрямой конфликт между НАТО и Россией. «<…> Это не опосредованная война. Знаю, что речь идет о тезисе россиян. Но это не опосредованная война», – сообщила Псаки. Она выступила с утверждением, что «НАТО не вовлечена» в боевые действия на Украине. «США не принимают участия в этой войне. Поэтому нам всем очень важно не повторять тезисы Кремля на этом фронте», – выразила мнение официального представителя американского президента.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны. В частности, Москва предлагала Вашингтону подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей. По инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов РФ и США было принято заявление о недопустимости ядерной войны.

В минувшую пятницу посол США в РФ Джон Салливан назвал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о недопустимости ядерной войны «ядерным шантажом». Ранее Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией России. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к играм за «красной линией», задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы.

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