 

Мюсли с яблоком и сухофруктами: пошаговый рецепт от Юлии Высоцкой

03.05.2022, 4:36, Разное
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Заслуженную артистку России Юлию Высоцкую знают не только как талантливую актрису, но и как отличного кулинара. Она по сей день ведет передачу на телеканале НТВ “Едим дома”, в которой показывает интересные кулинарные рецепты. Но знаменитость не забывает вести свой телеграм-канал, где тоже рассказывает, как приготовить то или иное блюдо.

Недавно Высоцкая поделилась рецептом домашних мюслей с яблоком и сухофруктами. По словам актрисы, их можно приготовить всего за 25 минут. Для одной порции понадобятся:

  • две столовые ложки гречневых хлопьев;
  • одно яблоко;
  • четыре-пять штук кураги;
  • горсть изюма;
  • 125 граммов йогурта;
  • щепотка молотого мускатного ореха;

Также необходимо приготовить ореховую смесь. Нужно использовать:

  • два очищенных грецких ореха;
  • одна чайная ложка льняного семени;
  • одна чайна ложка подсолнечных семечек;
  • четверть чайной ложки молотой корицы;
  • горсть миндаля.

Чтобы получились отличные мюсли с яблоком и сухофруктами, необходимо нарезать курагу маленькими кусочками, залить хлопья кипятком (совсем немного), натереть неочищенное яблоко на крупной терке и добавить его к хлопьям. Затем нужно высыпать изюм, порезанную курагу, добавить йогурт и перемешать.

Ореховая смесь получится, если льняное семя растереть в ступке, добавить корицу, миндаль, грецкие орехи и семечки. Разумеется, важно все это растолочь. Юлия Высоцкая советует посыпать мюсли мускатным орехом и ореховой смесью, будет достаточно одной столовой ложки.



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