Мюсли с яблоком и сухофруктами: пошаговый рецепт от Юлии Высоцкой

Заслуженную артистку России Юлию Высоцкую знают не только как талантливую актрису, но и как отличного кулинара. Она по сей день ведет передачу на телеканале НТВ “Едим дома”, в которой показывает интересные кулинарные рецепты. Но знаменитость не забывает вести свой телеграм-канал, где тоже рассказывает, как приготовить то или иное блюдо.

Недавно Высоцкая поделилась рецептом домашних мюслей с яблоком и сухофруктами. По словам актрисы, их можно приготовить всего за 25 минут. Для одной порции понадобятся:

две столовые ложки гречневых хлопьев;

одно яблоко;

четыре-пять штук кураги;

горсть изюма;

125 граммов йогурта;

щепотка молотого мускатного ореха;

Также необходимо приготовить ореховую смесь . Нужно использовать:

два очищенных грецких ореха;

одна чайная ложка льняного семени;

одна чайна ложка подсолнечных семечек;

четверть чайной ложки молотой корицы;

горсть миндаля.

Чтобы получились отличные мюсли с яблоком и сухофруктами, необходимо нарезать курагу маленькими кусочками, залить хлопья кипятком (совсем немного), натереть неочищенное яблоко на крупной терке и добавить его к хлопьям. Затем нужно высыпать изюм, порезанную курагу, добавить йогурт и перемешать.

Ореховая смесь получится, если льняное семя растереть в ступке, добавить корицу, миндаль, грецкие орехи и семечки. Разумеется, важно все это растолочь. Юлия Высоцкая советует посыпать мюсли мускатным орехом и ореховой смесью, будет достаточно одной столовой ложки.