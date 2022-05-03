Личное: “Не всегда уверен в себе”

Много мужских писем накопилось за то время, пока я редко веду блог. Давайте часть из них разберем.

Вот это письмо разбирайте сами и, помимо прочего, обратите внимание на оценку автора себя: “не всегда уверен в себе”. Что это и почему это у него?

justanotherjour

Эволюция, здравствуйте. Прошу вашего разбора.

1.5 года назад у меня закончились длительные отношения, и с тех пор стало довольно очевидным, что у меня имеются явные проблемы с созданием новых. Если в каких-то других сферах жизни я хотя бы приблизительно понимаю, в каком направлении мне двигаться, чтобы улучшить ситуацию, то тут я совсем потерялся. Продолжать делать все то же самое и ожидать иного результата уже попахивает безумием, а что менять – я никак не могу разобраться.

Мне 35 лет, работаю в финансах, что позволяет иметь довольно неплохие даже по московским меркам деньги. В целом завершение отношений довольно сильно меня встряхнуло и скорее положительно сказалось на образе жизни. На момент расставания я весил порядка 85 кг, и из зеркала на меня начинал глядеть оплывший пузатый гоблин. Так что, первым делом, я довольно системно принялся за свой внешний вид, сбросил 10 кг за 4 месяца, а сейчас и вовсе приближаюсь к 70. Я также занялся самообразованием (купил курс по IT в финансах) и обновил резюме. Спустя некоторое время меня захантило рекрутинговое агентство в хоть и российскую, но с зарубежными филиалами инвестиционную компанию, что позволило мне, во-первых, сменить надоевшую старую работу на новую в смежной области, а, во-вторых, исполнить давнюю мечту работать в международной команде. А под конец лета, после долгого перерыва, я возобновил свои тренировки по большому теннису, что в итоге привело меня в теннисный кэмп.

Кэмп оказался одним из лучших моих решений, наряду со сменой работы, за весь прошлый год. Я отправился туда, зная только одного человека, а вернулся c несколькими десятками новых знакомств с очень интересными, реализовавшимися в жизни людьми. Так как я принимал участие практически во всех активностях, будь то дополнительные треньки, игры или ночные тусовки, меня, видимо, запомнили, очень дружелюбно встречали и звали тусить в разные компании. Это не могло не окрылять. Я взял телефоны почти у всех девочек, кто мне понравился, познакомился с одной не из кэмпа, которая просто отдыхала в отеле, и уже начал строить планы, как мы встретимся в Москве. Разумеется, реальность вернула меня на землю довольно быстро. Лишь пара примеров.

Девочку не из кэмпа (Н.) я заметил на пляжной вечеринке. Она приехала с 2-мя подругами и очень зажигательно танцевала. На следующий день я увидел их на завтраке, подошел и сделал искренний комплимент насчет ее вчерашних танцев. Потом задал пару базовых вопросов, мы познакомились, завязался разговор, я спросил, не возражают ли они, если я подсяду, раз уж мы разговорились. Уже в этот момент мне показалось, что ее это немного напрягло, хотя беседа была довольно непринужденной (по крайней мере, у меня осталось такое впечатление), и подруги разговор активно поддерживали. Они рассказывали про свои путешествия, я – про яркие моменты своих и про наш кэмп. Мы обменялись телефонами и договорились, что как-нибудь вечером я поучу их играть в теннис. Правда, на следующий день они уехали гулять в город, а через день мы играли финальный турнир, так что в итоге мы так и не встретились до последней ночи. Там мы ненадолго пересеклись на дискотеке, но в итоге они охотнее общались с парой турков-аниматоров. И уже тогда в глубине души я понимал, что не произвел должного впечатления, либо где-то накосячил, но все еще надеялся вызвонить ее в Москве. Очевидно, ничего в итоге не вышло.

Другую девочку (В.) я впервые увидел во время тренировки, она играла на соседнем корте в другой школе. Я постепенно выяснил, что это за школа, и попал к ним на тренировку, как только там освободилось место. Я заметил, как эмоционально она относится к игре, и, учитывая, что я довольно неплохо играю, сделал на это некоторую ставку, но дальше коротких комментариев во время игры общение не заходило. Она куда охотнее общалась с тренером. Спустя несколько тренировок у нас в другой компании организовывался теннисный квиз, и я позвал ее поиграть. Она сослалась на то, что ей нужно собирать вещи для покатушек в Сочи, и, в итоге, отвалилась. Я взял паузу, и где-то через месяц мы на общей тренировке отлично сыграли пару, после чего я позвал ее сыграть вместе турнир. Она снова отказалась, и я забил. Но расстроился, если честно, хоть и ожидал этого где-то в глубине души. Если смотреть поверхностно, то я зачастую бравирую во время игры, но это во многом напускное с целью придать остроты игре. Это могло произвести привратное впечатление обо мне. Но я совсем не исключаю и мысли, что я просто душнила, и банально скучен. И это куда худший сценарий. Помимо пары этих историй было и несколько других попыток, которые не увенчались каким-либо заметным успехом.

И вот получается, что, с одной стороны, у меня есть пример кэмпа и факт, что меня зовут поиграть в компании и где-нибудь посидеть вместе. С другой – полный облом в плане отношений. И это вызывает во мне определенный диссонанс. Одно дело, если бы со мной общались просто по старой привычке. Но ведь у меня получается заводить новые дружеские отношения с интересными людьми, они сами меня периодически приглашают в чем-то поучаствовать. Значит, и я интересен им в ответ. Но как только дело доходит до попытки сблизиться, происходит полный швах. Я уже отказался от своих онегинских замашек, что я готов сближаться только с тем, к кому я уже испытываю романтические чувства. С некоторых пор я неплохо так опустил планку и уже стараюсь пробовать с любой девушкой, которая вызывает у меня просто симпатию.

И сейчас развивается (ли?) такая история: я познакомился с (С.) на тренировке, когда, после игры в более слабой своей группе, она сразу продолжила с нами в группе посильнее. Мне понравилась ее эмоциональность, с ней было интересно поиграть, но с тех пор мы видились, дай бог, пару раз. В какой-то момент она добавила меня в инсте, а я позвонил ей спустя пару дней и предложил сходить вместе пострелять в стрековый центр. Ей понравилась идея, но она уже была занята на эти выхи, и мы передоговорились на следующие. В этот момент началось самое непонятное для меня. Я ответил на ее сториз, она что-то ответила спустя какое-то время, и следующий комментарий не читала несколько дней. Я до последнего не верил, что мы в итоге встретимся, но на удивление все пошло по плану. В ночь перед нашим мероприятием она плохо спала, я купил нам обоим в дорогу вкусный кофе, всю дорогу к стрельбищу мы без умолку трепались на разные темы, в том числе и какие-то личные, у нас обоих (на словах) осталось отличное впечатление от проведенного времени. После мы поехали посидеть в приятную кафешку, а когда она спросила, сколько мне должна, я сказал, что все это была сугубо моя инициатива, значит, и плачу я. А если в следующий раз она захочет меня куда-то позвать, то может поступить так же. После этого мы еще какое-то время погуляли, и, в итоге, она поехала к друзьям. Я, хоть и приобнимал ее во время общения, но совершенно точно можно было проявить больше инициативы в плане физического контакта. Я продолжил переписку, но она снова оборвалась на паре сообщений.

Через несколько дней я снова позвонил и позвал на одну активность, но она сказала, что по будням слишком занята, чтобы планировать, и предложила точно договориться день в день. За день до предполагаемой встречи мы тренировались вместе. В момент нашей гулянки она обмолвилась, что очень любит трубочки со сгущнкой, и я при прощании подарил ей их. На следующий день она поблагодарила меня, но встречу договорились перенести. Вчера прокомментировал сториз в инстаче, но она так же до сих пор не ответила, что как бы намекает. Сейчас я улетаю на неделю на кэмп, но в целом перспективы видятся довольно сомнительные, откровенно говоря.

Я стараюсь быть честен хотя бы с самим собой. У меня куча недостатков: я не всегда уверен в себе, хотя, с тех пор, как я что-то стал из себя представлять, ситуация потихонечку улучшается; во время общения я частенько не смотрю собеседнику в глаза (это отвратительная привычка, пытаюсь ее отлавливать); порой меня заносит, и я брякаю что-то совсем неуместное, за что приходится сразу извиняться; иногда мне хочется похвастаться, и если в прямой форме я это

практически всегда отсекаю, в каких-то косвенных формах это точно всплывает. Но я точно упускаю про себя что-то очень важное. Что-то, что мешает мне построить самые базовые отношения. И без помощи со стороны у меня не получается в этом разобраться.

Я знаю, что на разбор попадают письма и ситуации, которые в первую очередь чем-то показательны или полезны для обсуждения сообществу. Надеюсь, мое окажется таковым.

С бесконечным уважением, Д.