 

Меньшова высказалась о поездке Джоли на Украину цитатой Ленина

03.05.2022, 3:30, Новости дня
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Актриса и телеведущая Юлия Меньшова привела цитату Ленина в связи с поездкой Анджелины Джоли на Украину, назвав ее визит кино и пиаром.

«Какое поразительное единение в освещении приезда киноактрисы Анджелины Джоли во Львов. Прямо наглядная демонстрация того, как США побеждает в вопросах пиара», – цитирует «Комсомольская правда» Меньшову.

Также актриса и телеведущая привела цитату Ленина, который еще сто лет назад сказал, что важнейшим из искусств является кино. «Ведь не ошибался. До сих пор – верно», – добавила она.

Ранее СМИ сообщили, что американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится во Львове в рамках «личного» визита в регион.

Как позднее заметила официальный представитель МИД Мария Захарова, главная цель этой поездки – «перебить повестку», отвлечь внимание от ситуации на «Азовстали» в Мариуполе. Она напомнила о российском артисте Иосифе Кобзоне, когда он «вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью».

Известные телеведущие и журналисты раскритиковали приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов, усомнившись в ее искренности и обвинив в молчании во время бомбежек Донбасса.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором Анджелина Джоли в кафе во Львове раздает автографы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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