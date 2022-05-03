Личное: “Злая золушка”

Вот еще вам один онегин в дополнение к предыдущему.

Этого тоже сами разбирайте.

А следующего онегина я разберу, сейчас выберу, какого.

heaven_taste

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Большое Вам спасибо за блог! Буду счастлив попасть на разбор.

Примерно год назад, на одном интернет-ивенте для тех, кому одиноко и хочется пообщаться, мне написала девушка.

Пожелала мне тепла, уюта и веры в чудо. Я конечно поблагодарил, тоже чего-то пожелал в ответ, начали болтать с ней.

Общались каждый день, завязалась у нас дружба. Оказалось она из соседнего города. Она мне сразу очень понравилась.

Всегда была очень теплой, с ней было очень весело, интересно, несмотря на то что у нас не было толком общих увлечений.

Какое-то родство душ из сказок)

Один раз я заметил, что на какую-то мелочь она мне написала очень подробный ответ с объяснением своих мотивов. Спросил, всегда ли она так подробно всё объясняет.

И она рассказала, что ей друзья несколько раз предлагали замуж, потому что неправильно поняли её. Поэтому теперь она всё подробно объясняет) Ей было 23 года, мне 26.

Через пару месяцев был проездом в её городе, предложил встретиться. Сначала обрадовалась, потом сказала что волнуется. В итоге заболела и не пришла.

Приехал снова через неделю, встретиться с друзьями. С ней снова не получилось. Она переносила время, потом предложила завтра, в итоге я молча сел и уехал.

Пригласила вечером на салют, я ответил что уже уехал домой) Спокойно продолжили общаться дальше.

С третьего раза получилось увидеться, но она была с другом. Друзья у неё вообще все парни, как она говорила. Подруг у неё не было, и в женскую дружбу она не верила.

В какой-то момент мы втроём сели в такси. Мы с ней сели на заднее сиденье, и по дороге она просто легла мне в руки. Я обнял её, и так мы проехали всю дорогу.

В тот день проводили они меня до гостиницы с другом, и на следующий на автобус домой тоже с другом. Как она рассказала, они – лучшие друзья, и почти всегда проводят время вместе.

Через пару месяцев он сделал ей предложение) Она согласилась, потом передумала и отказалась… У меня возникла мысль, а не использовали ли меня?

Но ничего не сказал, вёл себя тоже по-дружески, без обид. Общаться стали сильно реже. Ещё через пару месяцев пишет примерно такое: “что-то мы редко стали общаться… буду напоминать о себе иногда”.

Мы снова сблизились, отправила мне подарок. Хотела приехать в мой город, уже купила билеты и забронировала номер, но форс-мажор.

А потом я написал что влюбился в неё, хоть это и глупо было. Она ответила “спасибо, я рада, храни это чувство”. Потом рассказала историю, как ей в один день три парня признались в любви, и всем троим она отказала)

Общались спокойно дальше. Тоже прислал подарок. Звала к себе в город, писала что скучает, что как несправедливо что мы в разных городах… Появилась возможность, я приехал.

А: так а зачем ты приехал?)

Я: к тебе

В тот вечер мы гуляли, целовались, потом она злилась “за то что я ей нравлюсь”, потом снова целовались. Планировали увидеться снова, на следующий день уже я не смог, пришлось уехать.

У нас не было секса, но я предложил жить вместе. Она, не ответив, красиво увела тему разговора)

А потом мы поругались. Я был у подруги в гостях, мне показалось А. приревновала меня. Я так толком и не понял что к чему, она ничего не стала говорить. Потом удалила переписку.

Я: почему ты удалила переписку?

А: есть такая функция в телеграме, имею право воспользоваться

Я: ну что за ребусы? делать что ли нечего

Я: я ничего тебе не сделал. отмалчивайся дальше

Она ответила примерно что просто захотела удалить и удалила, потом что ей мой тон не понравился.

Я: это и моя переписка тоже!

А: ты тоже можешь удалять когда захочешь

Я: если тебе плевать на собеседника – удаляй пожалуйста

А: с чего ты взял? окей, мне наплевать на тебя, надеюсь ты добился чего хотел. и я не возьму слова назад

Я: извини конечно за тон, но это уже слишком, не ожидал от тебя такого

Я вообще не обидчивый, но её слова меня сильно задели. Снова удалила переписку. Через день:

А: не извиняйся если не чувствуешь вины, это бесит и злит, и не стоит того

А: глупо извиняться и тут же обвинять, что за неопределённость

Я ничего не отвечал.

А: ну и похуй, можешь молчать

А: ты уже и из друзей удалил. быстро ты) ну хорошо

Прошло несколько дней.

Я: привет, думаешь что-нибудь о том что произошло?

А: стараюсь не думать

Я: получается?

А: возможно

Я: это интересно

Я: не удаляй больше переписку пожалуйста

А. её тут же удаляет

А: ха

А: ха

А: ха

Я: молодец)

Я: это и правда очень смешно)

А: обхохочешься, прямо таки шутка года)

Мне кажется, что сейчас можно было бы продолжить общаться дальше, ничего не выясняя. Но если так, то что делать дальше? Это всё же будет повторяться наверняка. Так понимаю, она какая-то злая золушка.

Всё равно обидно, что она такими словами бросается, хоть и неправда. А может и правда уже, я не знаю. Хочется чтобы всё таки забрала назад)

Дорогая Эволюция, подскажите пожалуйста, как теперь быть?