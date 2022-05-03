 

Зрителям раздали зеркала в форме сердец на концерте «ZаРоссию» в Томске

03.05.2022, 2:05, Новости дня
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Концерт «ZаРоссию» с участием популярных российских рок-групп «СерьГа» и «Пилот», организованный в рамках музыкально-патриотического марафона, прошел в Томске, зрителям раздавали зеркала в форме сердец.

Несмотря на пасмурную погоду и пронизывающий ветер с Томи, горожане приходили семьями в полном составе, включая маленьких детей. Всего послушать рок собрались порядка тысячи зрителей.

«Если люди приходят (на музыкально-патриотический марафон «ZаРоссию»), значит им это важно. Люди вообще любят, когда с ними откровенно (говоришь) и под открытым небом… В последнее время много фестивалей слетело, а здесь же все очень просто: «За родину», – цитирует Riatomsk лидера группы «СерьГа» Сергея Галанина.

На концерте в Томске также выступила известная питерская рок-группа «Пилот». На разогреве у заезжих звезд выступил томский коллектив «Антитехника».

В организации музыкально-патриотического марафона в Томске активное участие приняли местные волонтеры. Одетые в манишки с названиями своих движений («Бумеранг добра», «Волонтеры дружбы» и другие) они раздавали зрителям зеркала в форме сердца. В самом конце концерта томичи смогли с помощью этих зеркал принять участие в общероссийской эстафете «Свет наших сердец».

С 12 апреля в городах РФ проводятся концерты популярных отечественных артистов под эгидой музыкально-патриотического марафона «ZаРоссию». Всего, по задумке организаторов, он охватит 30 городов в шести федеральных округах страны.

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