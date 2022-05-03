 

Дети выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске

03.05.2022, 2:05, Новости дня
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Выпавшие из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске двое детей госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга и ушибами, следователи начали проверку, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

«2 мая в городе Ногинске из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, выпали два ребенка. По данному факту незамедлительно организована проверка, на место происшествия выехали следователи следственного отдела по Ногинску ГСУСК РФ по Московской области», – приводит слова Врадий РИА «Новости»

По предварительным данным, семья, в которой воспитываются дети, благополучная, на учетах не состоит, отец мальчиков вышел из квартиры на 10 минут, в то самое время дети выпали из окна. «Оба ребенка госпитализированы в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и с ушибами мягких тканей», – добавила Врадий.

Напомним, в начале февраля суд в Башкирии вынес приговор выронившей младенца из окна женщине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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