 

Власти США поддержали дальнейшее расширение НАТО

03.05.2022, 2:05, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден поддерживает политику «открытых дверей» НАТО и любые решения со стороны руководства Финляндии и других стран о подаче заявки на вступление в альянс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент поддерживает политику «открытых дверей» НАТО», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, считает ли американский лидер дальнейшее расширение альянса эффективным ответом на «вызовы в сфере безопасности» со стороны РФ или же опасается, что это станет провокационным шагом в нынешних условиях.

«Конечно же, мы поддерживаем политику НАТО, которая предусматривает, что те, кто заинтересован в присоединении, могут претендовать на это и присоединиться при соответствии требованиям. И, конечно же, мы поддерживаем любые решения со стороны руководства Финляндии и других о подаче заявки [на вступление]», – добавила Псаки.

Ее также попросили прокомментировать появившиеся в финских СМИ сообщения о том, что страна планирует подать заявку на вступление в НАТО на следующей неделе. «Мы видели некоторые сообщения, но я, конечно же, не буду говорить за них (финскую сторону)», – ответила пресс-секретарь американского президента.

Напомним, 22 апреля зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя назвал срок подачи заявки на членство республики в НАТО.

Днем ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс.

20 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что РФ предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.

Ранее Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более, что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.

По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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