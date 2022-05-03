Мнение: Битва патриотов?

Как я пропустил такую баталию? Оказывается, патриот Владимир Соловьев обвинил патриота Евгения Куйвашева в недостаточном патриотизме. Губернатор Свердловской области Куйвашев ответил Соловьеву, мол, самдурак. Соловьев в долгу не остался, ответил на ответ Куйвашева. За патриота Куйвашева заступился шансонье-патриот Александр Новиков. И сказал, что сейчас штрибанам – самое время фильтровать хрюканины .

Дословно: «….если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка — которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона — они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало». Ну тебе же сказали не так. А ты перешел на оскорбления: губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал?».

Если это не битва патриотов, что это такое?

Впрочем, может, оно было бы и к лучшему, если бы пропустил…

Иллюстрация отсюда

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