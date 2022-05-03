Мнение: О наглой гиене всей Европы

Ничто в мире не меняется, и легендарный британский премьер-министр Уинстон Черчилль был прав, когда именно Польшу, а не кого-то ещё назвал «гиеной Европы». Как раз за её способность выхватывать из-под носа у более крупных стран лакомые кусочки добычи. Где-то 84 года прошло с момента появления этого хлёсткого эпитета, а поляки — всё те же.

Ищут, где бы половчее «урвать»…

Польский министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила, что Польша готова помочь другим странам Евросоюза в отказе от российских энергоносителей. Она призвала немедленно отказаться от российской нефти. «Мы готовы проявить солидарность и поддержать другие страны, обеспечить им нероссийские углеводороды, мы с нашей инфраструктурой готовы быть солидарными и обеспечить их в случае необходимости», — сказала министр. Она добавила, что Польша готова поделиться опытом строительства инфраструктуры для того, чтобы быстрее стать полностью независимыми от России.

Польский министр также призвала страны ЕС немедленно отказаться от импорта российской нефти, отметив, что Варшава поддержит все санкции на российские углеводороды. «У нас уже есть уголь, затем идет нефть, а следующий шаг — газ», — заявила Анна Москва.

Это вообще — прекрасно. Собственной нефти Польша добывает 20-25 тыс. тонн в год (спасибо товарищу Сталину), а получает по экспорту 30 млн тонн. Из них почти половина — из России, основная часть — по трубопроводу «Дружба», построенному ещё Советским Союзом. Газа поляки импортируют 15 млрд кубометров в год, из них 9-11 млрд кубов — из России, ещё 3,5-3,8 млрд — СПГ (в регазифицированном пересчёте). Собственная газодобыча, включая разрабатываемые польскими компаниями месторождения на шельфе Норвегии — до 5 млрд кубометров. Но их ещё надо суметь доставить: газопровод Baltic Pipe из Норвегии ещё только достраивается.

Иными словами, ни собственной нефти, ни своего газа Польше недостаточно даже для закрытия потребностей национальной промышленности, включая ТЭК, в энергоресурсах. Куда уж ей «помогать» Европе избавляться от российского газа! Скорее наоборот: поляки будут потихоньку выкачивать «общеевропейские» ресурсы. Уже сейчас, якобы отказавшись от голубого топлива из России, Польша получает его же по реверсу из Германии — примерно по той же схеме, по которой Украина после 2014 года «снижала» газовую зависимость от РФ. Норвежский газ тоже востребован на западе Европы, и польская добыча в таком контексте — это, по сути, перетягивание одеяла.

Собственно, единственное, чему поляки могут научить — как «паразитировать» на Европе. За 16 лет Польша получила из бюджета #ЕС более 152 млрд евро только прямых субсидий и дотаций. Это не считая инвестиций частного сектора. По сути, западноевропейские страны построили за это время вторую польскую экономику: ВВП страны на момент начала процедуры официального присоединения к Объединённой Европе составлял примерно такую величину. А до того, начиная с конца 1980-х, с «реформ Бальцеровича», были ещё многомиллиардные вливания в строительство страны-«витрины» для бывшего соцлагеря.

И вот Польша снова готова зарабатывать на своих «благодетелях», используя искусственно созданный нефтегазовый #кризис. Ну не гиена ли?

Ну не гиена ли?

—