Мнение: Письмо: “В числе прочих шовинистов”

Вот это письмо я разберу. Но частично, чтобы самое приятное вам осталось.

Письмо про роман мужчины-нерыбы с женщиной-психологом.

stooooner

Здравствуйте, Эволюция.

Прошу Вас разобрать мою историю.

Мне 33 года, средняя внешность, средний доход, старенький автомобиль и скромная квартира в ипотеку. Разведён, детей нет.

Ей 33 года, разведена, воспитывает дочь. Свой бизнес – женский коуч и психолог. Два дорогих автомобиля, квартира в центре, загородный дом.

Познакомился с ней в Тиндере.

Сразу нашли общую тему – психология, активно общались три дня.

(Она зарабатывает психологией, он нет. Но называет тему общей. Почему?)

Предлагала помощь мне в организации музыкального мероприятия (это мое хобби, мы с друзьями организуем музыкальные тусовки), а она тоже когда то что то организовывала, у нее осталось кое какое оборудование. Я поблагодарил и отказался от помощи.

Призналась в симпатии – сказала что постоянно думает обо мне, пригласила в выходные к себе домой за город. Я приехал, мы провели с ней целый день, гуляли по лесу, много общались. Переспали, почти сразу после секса она стала намекать что мне пора ехать, ей нужно поработать, отдохнуть, уже поздно. Мы обнимались напоследок, я говорил что не хочу никуда уезжать. Когда приехал домой, она писала, интересовалась как я доехал, все ли хорошо.

Сейчас думаю, наверное, мне нужно было ответить вложениями на ее приглашение. Привезти с собой продуктов, например. Хотя я хоть что то сделал – привез ей символический подарок, блин китайского чая, и помог сделать по дому дела, прикрутил вешалки на кухне и в ванной.

Потом мы общались в мессенджерах, от неё были предложения погулять вместе. Погулять мы не смогли, были дожди, я пригласил ее в гости. Она приехала, был секс. Предложил остаться, она отказалась. После этой встречи от неё начались претензии что я замкнут, закрыт, мутный тип и все такое.

Сказала спасибо за все, но для неё такая закрытость неприемлима. Я спросил, мы расстаёмся? Она сказала что то вроде можем общаться, у нас много общего. Я спросил, и спать больше не будем? Она сказала давай оставим секс, но не будем лезть в личное, раз ты не хочешь.

Потом меня закачало, я начал залипать. И начал косячить, как понимаю.

Я зашёл в тиндер, удалить страницу, увидел что она не удалилась. Понимал что не моё дело, но не удержался, спросил почему она сидит в тиндере. Она стала отмазываться – это потому что ты мутный, и вообще я там не сижу почти. Я спросил – кого ты ищешь, ты же спишь со мной? Она опять – никого не ищу, редко захожу. Затем снова предъявы что я мутный. Что секс со мной офигенный, никогда такого не было, но я закрыт, мутный, и всё такое. Я написал длинную оправдашку, что я с детства такой, в прошлом травмирован, тяжёлое детство, тяжёлые бывшие. Она ответила что мы похожи, у нее тоже тяжёлое прошлое, бывший муж абъюзер и нарцисс.

(В данном случае у автора совсем не оправдашка, а рыбацкий ответ. Понятно почему?)

Затем случилось то, что я так и не смог понять.

Она написала – на выходные уеду за город, сажать цветы. Удачно тебе потусить на мероприятии с твоими творческими друзьями.

Я – Спасибо, мероприятие пройдет без меня в этот раз, я тоже уеду на ранчо, надо посадить деревья. Останется построить дом и заиметь сына))

Здесь её триггернуло, дословно не помню, но она написала что это тупое мужское клише, все мужики которые мечтают о сыне – тупые дебилы, и шли бы они на хуй.

Я оправдался, что я не мечтаю о сыне, это просто такая поговорка. Она сказала – ага, ну конечно.

Я спросил – значит ты послала меня на хуй?

Она – в числе прочих шовинистов.

Я ничего не ответил.

С тех пор тишина, больше мы не общались.

Скажите, в чём мои ошибки, где я не прав? Как теперь вырулить? Чувствую что я не компенсировал вложения, и она ушла в плюс.

(Как вырулить, друзья? Предположим, что автор не знает, как. И предположим, что ему надо выруливать)

Огромное Вам спасибо!