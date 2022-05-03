 

Песни ABBA на балалайках исполнили у здания генконсульства Швеции в Петербурге

03.05.2022, 0:42, Новости дня
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Солисты молодежного оркестра национальных инструментов «Терема» исполнили песни группы ABBA перед зданием генконсульства Швеции в Петербурге в знак протеста против отмены в Швеции концерта местной музыкальной группы из-за балалаек.

«Это была импровизированная акция, связанная с тем, что группе Sodra bergens balalaikor запретили выступать на концерте в городе Уппсала в Швеции из-за балалаек. Нас это немного задело, потому что музыка – это вечное искусство, она должна быть вне времени, вне политики. И русские народные инструменты, на которых мы играем, – это часть всемирного достояния», – приводит РИА «Новости» слова дирижер «Теремов» Андрея Долгова.

Он рассказал, что шесть солистов «Теремов» исполнили на балалайках два хита шведской группы АВВА – Dancing Queen и Gimme! Gimme! Gimme! Музыкальные партии исполнялись на трех балалайках «прима», одной балалайке «секунда», а также балалайке-альт и балалайке-контрабас.

«Судя по реакции зрителей, которые активно хлопали, им понравилось», – заключил он.

По словам Долгова, песни ABBA исполнялись в инструментальной обработке без вокала.

Напомним, в апреле концерт в поддержку Украины шведской группы Sodra bergens balalaikor, исполняющей музыку, в том числе, на русских народных инструментах, был отменен в шведской Уппсале из-за балалаек. По данным телеканала SVT Nyheter, организаторы столкнулись с «давлением со стороны людей, которые не хотят видеть балалайки на сцене во время концерта в поддержку Украины».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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