НАТО собралось провести в Румынии военные учения

В Румынии в период со 2 по 13 мая пройдут международные учения сил специального назначения Trojan Footprint 22 («Троянский след»), которые спланированы и координируются Командованием специальных операций ВС США в Европе (SOCEUR), сообщило министерство национальной обороны республики.

«Участники отработают тактики, техники и процедуры многодоменного типа, предусматривающие навыки военных сухопутных, воздушных и морских сил спецназа. Trojan Footprint 22 проходят одновременно в Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Черногории и Эстонии», – приводит текст сообщения ТАСС.

Учения Junction Strike 22 – крупнейшие международные и межведомственные маневры, проводимые ежегодно Командованием сил по специальным операциям (CFOS) румынской армии. Их цель – проверка уровня подготовки командного и личного состава структур сил спецназа, входящих в CFOS.

«Таким образом, в течение двух недель более 700 румынских военных примерно с 100 единицами наземной, воздушной и морской боевой техники вместе с примерно 100 иностранными военными из стран-союзниц или партнеров, в том числе Великобритании, Венгрии, США и Турции, будут проходить подготовку на основе фиктивного, но адаптированного к возможным угрозам сценария».

«Учения ставят также целью повышение уровня взаимодействия между участвующими структурами путем совместного планирования и выполнения специфических задач и операций, координации рабочих процедур в международной среде с целью повышения региональной безопасности, особенно в зоне Черного моря», – подчеркнуло Минобороны Румынии.

Напомним, в конце апреля глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, должна ли Молдавия беспокоиться в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, посоветовал Кишиневу беспокоиться в связи с попытками затянуть республику в НАТО.

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