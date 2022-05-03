Das Erste – из-за подорожания энергии бассейны в Германии повышают цены и остужают воду

Поддержание комфортной температуры в бассейнах требует больших затрат электроэнергии, что становится проблемой на фоне растущих цен на нефть и газ, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Операторы бассейнов в Германии реагируют на ситуацию по-разному: одни понизили температуру воды на пару градусов, другие повышают цены на вход, а третьи пока выжидают, чтобы не потерять клиентов.



AP

В Германии насчитывается около 6 тыс. бассейнов, и многие из них пострадали от ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом за последние годы, пишет немецкий телеканал Das Erste. Новый сезон должен придать этой отрасли сил — однако растущие цены на энергию создают проблемы не только для потребителей, но и для операторов бассейнов.

Огромные объёмы воды, которую приходится нагревать до приятной температуры 26—30 °С — зачастую с помощью газа или нефти, — обходятся операторам дороже, если они хотят обеспечить комфорт и тепло для гостей.

Для плавательных бассейнов экономия энергии и снижение затрат означает снижение температуры воды. Вода, которая будет всего на два градуса холоднее, может обеспечить экономию энергии до 25% для крытых бассейнов, считает Анн-Кристин фон Китер из Немецкой ассоциации банной индустрии (DGfdB). Ассоциация опубликовала руководство, которое в пошаговом плане показывает операторам бассейнов, как они могут реагировать на ужесточение цен на энергию вплоть до возникновения перебоев или прекращения её подачи.

Рекомендации по принятию мер варьируются от снижения температуры воды и более позднего времени открытия отапливаемых открытых площадок до закрытия бассейнов — хотя это будет самым последним шагом. «Мы не хотим создавать тревожность, но мы хотим привлечь внимание наших членов. И, конечно, мы также должны подумать о повышении платы за вход, в какой-то момент у бассейнов не останется другого выбора», — поясняет фон Китер.

Ряд крытых плавательных бассейнов в земле Рейнланд-Пфальц уже предприняли самый простой первый шаг — понизили температуру. Теперь температура воды в них составляет 28 °С вместо 29 °С, а температура воздуха в самом зале — 28 °С вместо 33 °С. Именно так отреагировал бассейн в Майене в районе Айфеля на скачок цен на электроэнергию. Бассейн в Майнце, напротив, не хочет «бросать» своих гостей в холодную воду, отмечает Das Erste. Они хотят предложить гостям приятный визит и поэтому пока воздерживаются от принятия соответствующих мер.

Операторы бассейнов, заключившие долгосрочные контракты на поставку газа, пока находятся в безопасности с точки зрения энергоснабжения. Например, развлекательный бассейн «Каскад» в Битбурге. Однако дорожают не только электричество и газ, растут и все остальные расходы. Поэтому управляющий директор Эльфрида Греве объявила о повышении цен на входные билеты в мае.

В Трабен-Трабахе от такого шага решили пока отказаться. «Обычное население и так уже обременено ростом цен во всех сферах, поэтому мы не хотели делать более дорогим ещё и досуг», — пояснил руководитель бассейна Йенс Бурх. Однако более высокие цены на электроэнергию для его предприятия не так обременительны, как для других бассейнов. В Трабен-Трабахе крытый бассейн наполнен термальной водой, выходящей из источника при температуре 30 °С. Открытый бассейн, напротив, необходимо подогревать, и здесь используется энергосберегающий тепловой насос. «Более холодная вода — это не вариант на данный момент, мы сейчас не настолько стеснены в средствах».

Андреа Мойрер-Видмайер, член руководства терм в Эмсе, также не видит необходимости действовать прямо сейчас: «Нашему месту отдыха уже десятый год, у нас есть современные технологии. Экономия энергии — да, но там, где гость этого не замечает. Если ему холодно, он не чувствует себя комфортно и уходит в другое место». Чтобы стать ещё более независимыми от ископаемых видов топлива, на крыше курорта вскоре будет установлена фотоэлектрическая система. «Мы хотим использовать альтернативную энергию везде, где это возможно», — поясняет владелец бассейного комплекса.

Разные условия, разные технические стандарты, разные формы работы — соответственно, и реакция операторов бассейнов на рост цен на электроэнергию весьма неоднородна. «Мы пока не видим чёткой тенденции в реагировании среди наших членов, — подтверждает представитель DGfdB Анн-Кристин фон Китер. «Мы надеемся, что не произойдёт прекращения поставок газа, которое приведёт к расстановке приоритетов политиками и вынудит наших членов закрыться. Бассейны нужны не только с точки зрения здоровья и чтобы дети учились плавать, но и в целях досуга и отдыха. Мы хотим повысить осведомлённость об этом — чтобы они могли оставаться открытыми», — подчеркнула представительница Немецкой ассоциации банной индустрии в беседе с журналистами Das Erste.