 

День Феодора Власяничника: традиции и запреты 3 мая в церковный праздник

03.05.2022, 0:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ИСТОРИЯ

День Феодора Власяничника – один из важнейших православных праздников. Церковь в этот день вспоминает о преподобном Федоре, который во время скитаний по земле носил только лишь власяницу. Считает, что в этот день усопшие начинают тосковать по земной жизни. Для наших предков было очень важно в этот светлый день отдать дань памяти ушедшим. Эксперты полагают, что традиции древнее унаследовали еще с дохристианской поры.

ТРАДИЦИИ

Как уже было замечено, в День Феодора Власяничника покойные занимают центральное место для верующих граждан. Во время православного праздника принято навещать усопших. По традиции, люди ходят на кладбище и зажигают там свечи, чтобы обогреть родных и близких своим теплом.

Кроме того, вечером церковного дня стоит богато отужинать. На столе 3 мая должна быть белая скатерть, много хлеба. Обязательный атрибут – свечи. На сей раз их нужно зажечь для молитвы о будущем урожае. При этом веселиться запрещено, однако ссориться тоже не стоит.

ЗАПРЕТЫ

Помимо ссор и веселья 3 мая нельзя рыбачить. Считается, что в этот православный праздник начинает нерест у рыб. Кроме того, в День Феодора Власяничника не рекомендуется планировать важные дела, особенно это касается торжественных мероприятий.

ПРИМЕТЫ

Заметите вокругмного сосновых шишек – ждите богатого урожая зерновых. Почва пересохла – об урожае вообще можно забыть. А если уж соловей запел на голые деревья, то туго придется с плодовыми деревьями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / Мнение: Казуальщики и хардкорщики, Ростелеком встал на сторону Роскомнадзора и цифровое резидентство

04.11 / Эксперт назвал признаки тайной слежки через веб-камеру

10.09 / Скандалы: Крупнейшая в истории атака на Яндекс

13.09 / Политолог объяснил возвращение Лукашенко к репрессиям: Тактика большевиков, проводивших красный террор

22.10 / «Люди не должны делать КТ в целях профилактики» – Минздрав

01.11 / Мнение: Техническое. 01.11.2020

26.05 / Верховный суд: Россияне могут потребовать компенсацию от курящих соседей

10.04 / Мнение: Почему США не хотят прощать планете свои долги

01.05 / Астрофизики: Инопланетяне вблизи Солнечной системы погибли из-за звездной вспышки

18.01 / Мнение: Что стоит за утечкой…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика