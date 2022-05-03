День Феодора Власяничника: традиции и запреты 3 мая в церковный праздник

ИСТОРИЯ

День Феодора Власяничника – один из важнейших православных праздников. Церковь в этот день вспоминает о преподобном Федоре, который во время скитаний по земле носил только лишь власяницу. Считает, что в этот день усопшие начинают тосковать по земной жизни. Для наших предков было очень важно в этот светлый день отдать дань памяти ушедшим. Эксперты полагают, что традиции древнее унаследовали еще с дохристианской поры.

ТРАДИЦИИ

Как уже было замечено, в День Феодора Власяничника покойные занимают центральное место для верующих граждан. Во время православного праздника принято навещать усопших. По традиции, люди ходят на кладбище и зажигают там свечи, чтобы обогреть родных и близких своим теплом.

Кроме того, вечером церковного дня стоит богато отужинать. На столе 3 мая должна быть белая скатерть, много хлеба. Обязательный атрибут – свечи. На сей раз их нужно зажечь для молитвы о будущем урожае. При этом веселиться запрещено, однако ссориться тоже не стоит.

ЗАПРЕТЫ

Помимо ссор и веселья 3 мая нельзя рыбачить. Считается, что в этот православный праздник начинает нерест у рыб. Кроме того, в День Феодора Власяничника не рекомендуется планировать важные дела, особенно это касается торжественных мероприятий.

ПРИМЕТЫ

Заметите вокругмного сосновых шишек – ждите богатого урожая зерновых. Почва пересохла – об урожае вообще можно забыть. А если уж соловей запел на голые деревья, то туго придется с плодовыми деревьями.