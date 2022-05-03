Мнение: Якутский уголь, рекорд грузоперевозок РЖД и запуск новой «Ангары»

1. Якутия постепенно превращается в важнейший район добычи угля в России. Только по итогам 2021 года добыча угля в самом холодном регионе РФ выросла в полтора раза, до 31 миллиона тонн. Основная часть этого угля экспортируется, причём 77% идёт на экспорт в Китай:

https://zen.yandex.ru/media/statistical_look/skolko-uglia-dobyvaiut-v-iakutii-kotoraia-uje-na-35-pereshla-na-raschety-v-iuaniah-62600c355c92434c3eac05a2

Китайцы за последние год-два оставили планы по резкому отказу от угля в пользу более экологически чистых энергоносителей. Энергетические аппетиты китайцев таковы, что они готовы проглотить и «чистый» российский газ, и «грязный» российский уголь.

Это весьма хорошо для развития Сибири и Дальнего Востока. Населения в азиатской части России довольно мало, и значительная часть спроса на тамошнюю продукцию создаётся азиатскими странами.

2. Грузооборот на Российских железных дорогах с начала года достиг 7368 миллионов тонно-километров в сутки. Это исторический рекорд, на 1,2% превышающий пиковый показатель 1988 года:

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/za-nedelyu-na-seti-rzhd-vyrosla-pogruzka-udobreniy-chernykh-metallov-i-lesa/

Приятно, что современная Россия поставила очередной рекорд.

С другой стороны, рекорд говорит о том, что спрос на железнодорожные перевозки сейчас огромный, и во многом он вызван теми проблемами, которые создал нам Запад, запретив полёты наших самолётов над своей территорией и ограничив заход российских кораблей в европейские порты. Кроме того, на западе страны выросли объёмы военных грузов, а на востоке – объёмы торговли с Китаем.

Нам нужно наращивать мощность нашей ж/д инфраструктуры. Реализуемые сейчас проекты по расширению Транссиба и БАМа очень своевременны, но их может оказаться недостаточно.

3. Читатели пишут:

Нынешний успешный пуск «Ангары-1.2» с выведением спутника заслуживает большого внимания. Это вообще первый пуск новой ракеты космического назначения легкого класса, которая, скорее всего, через некоторое время станет у нас в своём классе основной. Однажды летавшая «Ангара-1.2ПП» — это другая ракета, специально созданная для испытания второй ступени тяжёлой «Ангары А-5», поэтому вторая ступень там другая, что обычно ведёт к доработке и первой ступени.

Что касается других ракет легкого класса, то общеизвестно, что «Союз-2.1в» — отличная ракета — делается с использованием двигателей НК-33, спрятанных героическими инженерами-ракетчиками от бездумных решений Политбюро при закрытии лунной программы ещё во времена дедушки Брежнева. Тогда же их и перестали выпускать. А «Рокот» делается на базе тоже уже не выпускающейся межконтинентальной баллистической ракеты.