Мнение: Письмо: “Милая, улыбчивая и сексуальная”

И последнее мужское письмо на сегодня.

Много за раз, понимаю, но я и так выбрала один процент.

В этом письме довольно интересная история, если вас интересует психология онегиных.

forevyoung

Здравствуйте Эволюция и комментаторы. Надеюсь моё письмо будет полезным.

Мне 37 лет, внешне выгляжу несколько моложе, меня всегда это несколько огорчало, поэтому иногда интересуюсь у малознакомых людей о своем возрасте, обычно звучит цифра 25 плюс минус пару лет. Женат не был, детей нет. Работаю линейным специалистом в ит сфере, живу один, с большинством ресурсов ситуация плохая.

Познакомился в тиндере с девушкой Л. 25 лет, живет с родителями, замужем не была, детей нет, по ОЗ примерно одинаково, встретились в кафе, решил не садиться напротив, так как стол широкий, а кричать не хотелось. Диван был довольно длинный, присел достаточно далеко, чтобы не вторгаться в её личное пространство, однако Л. это явно не понравилось, и в метре от себя она поставила свою сумочку, давая понять что дистанцию лучше не сокращать.

(Представьте себе эту комичную картину. Он сел далеко-далеко, а она в метре от себя поставила сумочку)

Л. мне понравилась, миниатюрная девушка, понравился её стиль одежды, что-то типа казуального, но при этом женственно, очень милая и немножко детская улыбка. Хорошо провел время, под конец вечера сидел уже намного ближе, но сумочку не трогал, в личное пространство не вторгался. Проводил до дома.

(Автор так боится вторгнуться в личное пространство девушки, как будто он конь, а она трепетная лань, как у Пушкина)

После этого она перенесла пару встреч, в итоге встретились как раз, когда у нас закрыли весь общепит, у меня был qr-код, у неё нет. Когда спросил почему у неё нет кода, она рассказала довольно странную историю о том что болела и результаты потеряли в поликлинике (как это помешало сделать прививку уточнять не стал). Было решено провести полевые испытания и поужинать вместе с одним кодом. Как и ожидалось, нас никуда не пустили, прогулялись немного в парке, на обратном пути случайно нашли столовую где не проверяли коды, поужинали, согрелись, проводил до дома.

Следующую встречу она отменила. Как оказалось у неё был фейковый аккаунт на сайте знакомств(фото не её) и она решила устроить мне проверку. Мне был написан комплимент, я конечно несколько удивился, комплиментов мне не пишут, поблагодарил, на этом общение с фейковой анкетой закончилось. Однако она трактовала это чуть ли не как измену… После этого был странный разговор в котором я пытался доказать что ничего плохого не сделал, доказать не получилось. Но остались несколько неприятные ощущения от этого инцидента.

Неделю не общались. После этого я решил попробовать восстановить общение:

я: Привет, если вдруг у тебя появилось желание продолжить общение, то я готов

л: Привет, что значит готов, морально подготовился к перегрузкам и выносу мозга? 🙂

Общение можем продолжить, отношений вряд ли хочу

я: Не нашел подходящего слова, имелось виду что не обижаюсь на тебя, как бы странно это не звучало

Ну и далее был несколько странный диалог, но общий язык найти удалось.

(Почему не удалось найти общий язык?)

Следующую встречу решили пойти ко мне, вообще не люблю к себе кого-то приглашать, живу в плохих условиях, но тут все равно выбора не было(никуда без qr кодов не пускали). У меня поужинали, посмотрели фильм, вызвал такси ей. Ожидаемо, квартира моя ей не понравилась.

Через неделю встретились еще, я хотел раньше, но Л. то ли не хотела, то ли не могла. Встретились, подарил ей подарок на Новый Год, поехали ко мне (все еще никуда не пускали). Поужинали, решил что пора уже и поцеловаться, думал что и она не против. После затяжного поцелуя аккуратно посадил Л. на свои колени, и продолжил целовать, уже с некоторыми элементами раздевания Л.. Она стала говорить что ей надо ехать домой, но при этом отвечала в такт на мои движения и двигалась сама. Через какое-то время Л. видимо смирилась с тем что никуда не уедет и был секс. Мне понравилось, думаю ей тоже. После поговорили немного, вызвал такси, остаться она не захотела.

На следующий день предложил ей отпраздновать Новый Год вместе, у моих друзей, она отказалась, сказала что будет с родителями.

А на следующий день написала сообщение следующего содержания:

л: Ты не нравишься мне, извини. Мы не будем больше общаться

Удалила из пар в тиндере и заблокировала везде.

Я несколько прифигел, у меня уже влюбленность вовсю…а тут…

Через 3 дня, на новый год поздравила меня в мессенджере, причем не в том, в котором общались, я поздравил в ответ. Судя по всему разблокировала везде. Не стал ничего писать ей.

2 января состоялся такой диалог

л:Привет)

Как отметил нг?)

Не обращай внимания, что я выше написала, небольшие завихрения мозга

Извини за это

я: Привет)

Нормально

Как ты отметила?

л:С родителями дома, тоже норм

я: То есть мы можем встретиться?

л: Ну да наверное

я: Когда?

л:Хм

7?Только не знаю во сколько освобожусь (это мне показалось странным, у Л. график сутки через трое и через 5 дней…)

я: Это число или время?

Если время, то какой день)

л: Это число

Ну не в 7 утра же

Ты свободен будешь в это время или что?

я: Ок. Жаль конечно что ты почти всю неделю занята, я бы хотел пораньше встретиться

Скорее всего буду свободен, пока планов нет.

л: Не скучай

я: Слишком поздно, уже скучаю)

л: Как мило) и ты не обижаешься на меня? Даже странно

я: Не обижаюсь (действительно не обижался)

л: 🙂

я: Но не знаю, чего ещё от тебя ожидать… 🙁 (и это тоже правда, была мысль что она еще выкинет что-то подобное)

л: xD

Да все норм не боись

я: Хотелось бы (задумчивый смайлик)

(Как ведет себя автор?)

В итоге за день до встречи она сказала что все в силе, в день встречи написала что не получится. Ни причины, ни другой даты указано не было. Решил что меня послали.

Через 2 недели решил опять попробовать восстановить отношения, но так чтобы как бы нейтрально:

я: Привет

Можно вопрос?

л: Привет, можно)

я: Зачем ты извинялась, если не хотела дальше общаться?

л: Я хотела

я: Сначала отменила в последний момент встречу о которой почти за неделю договорились, без объяснения причины и без переноса на другой день, потом почти за 2 недели не написала ничего. Так по-твоему ведёт себя девушка которая хочет общаться?

л: задумчивое лицо

Ну не знаю

Значит ты обижаешься?(

я: Если ты действительно хочешь общаться, то да обижаюсь

И не понимаю почему ты так делаешь

л: 🙁

В общем договорились встретиться через неделю. Однако и эту встречу Л. отменила. Но хотя бы стали понятны причины. Оказалось что она как-то там смотрит мою активность в тиндере и это было для неё причиной вот таких действий.

На мой вопрос почему она сама не предложила удалить тиндер раз для неё это так важно, Л. не ответила. Также спросил Л. приходило ли ей в голову что в тиндере я могу смотреть на её фотографии, и вообще это соц. сеть так то.

Л. сказала что это всё, жирная точка.

После 6 часов раздумий она написала, согласилась встретится.

Уже открылся общепит, но мне очень хотелось побыть с Л. наедине, соскучился и очень хотел её. Поехали ко мне, был секс, мне опять понравилось, думаю ей тоже. Остаться не захотела, вызвал такси.

Вообще с первого свидания серьезно был настроен по отношению к Л, так на автомате бывало заходил в тиндер смотрел фотки, привычка) После её посылов считал что меня послали и уходил в поиски, в тот месяц что не общались было пару ничем не примечательных свиданий.

Когда узнал что причина в тиндере, естественно удалил, наивно думал что это что-то изменит.

(А здесь как автор себя ведет?)

Через пару дней договорились еще встретиться, я немного приболел, но очень хотел увидеть Л.

Уже перед самой встречей, она сказала что ей надо кое-что сделать, состоялся такой диалог:

я:Что значит не торопись?)) Уже почти приехал)

л: Зайди погрейся в магаз какой-нибудь

Мы на 19 договаривались! (тут меня конкретно бомбануло, во-первых от всех этих “давай расстанемся” у меня какая-то агрессия копилась, во-вторых мне указывают что делать, я ведь глупый сам не догадаюсь, в-третьих обычно мы встречались на 15 минут раньше, в-четвертых я уже замерз сильно и к тому же болею)

я: Я домой поехал, раз мы на 19 договаривались

л: задумчивое лицо

я: Я уехал, можешь не торопиться

дальше было выяснение отношений, в котором я писал больше

л: (в 1:53 ночи) Благодаря таким людям как ты, приходит понимание, насколько прекрасен тот факт, что жизнь однажды закончится

я:(в 3:05 ночи) Ну обращай хоть немного внимания на то что ты говоришь и делаешь. Ты ведь могла написать: немного не рассчитала время, подожди пожалуйста(и я бы подождал). Но ты почему то меня начала обвинять, что я невовремя хотя прекрасно знала когда я приеду, в прошлые разы примерно в это время приезжал. И даже не попыталась меня остановить когда уезжал. Людям не нравится когда об них ноги вытирают, да, и мне в том числе.

Прости пожалуйста за то что уехал.

л:(7 утра) У меня реально что-то с головой и с памятью, я действительно была уверена, что мы встречаемся в 19, и рассчитала, что все успею дома приготовить и как раз к этому времени подойду

Помирились

Через пару дней договорились встретиться, я все еще болел, но все еще очень хотел встретиться. Л. хотела сходить в кино, но я попросил в другой раз, в кино мне было бы некомфортно. Поехали ко мне, поужинали, поговорили, был секс, вызвал Л. такси.

На следующий день стало совсем плохо, взял больничный.

Также поздаровался в мессенджере Л.- проигнорировала.

Через 6 дней (15 февраля, все еще был на больничном, до этого ждал поздравит или нет с 14 февраля) состоялся следующий диалог:

я: Обиделась на меня?

л: Смысл мне обижаться?

я: Не знаю

На сообщения же не отвечаешь

л: Нет, я не обиделась, просто поняла, что ты уже взрослый мальчик и никого не слушаешь

я: Это ты о чем?

л: Делаешь как удобно тебе

я: Все также ничего не понимаю

л: 🙁

л: Либо же отношения со мной не особо тебе нужны.. Как-то так чувствуется

Ты говоришь “не умею ухаживать” – И не особо по этому поводу паришься

Тебе удобно водить меня к себе- и мы никуда не ходим

Ну и все такое

Мне это все очень напоминает отношения с бывшим, прямо один в один, тоже я приезжала к нему мы ели, спали, смотрели фильм/играли в комп

На 14 февраля я подарила ему валентинку- а он мне… Ничего) хах)

Ну наверное тут не только ваша “Заслуга”, но и я просто не такой тип девушек, за которыми нужно ухаживать, которым хочется дарить подарки и ходить вместе куда-нибудь…

В общем не знаю, все это мне не очень нравится…(тут у меня опять начало подгорать)

я: То есть из-за того что в прошлый раз мы не пошли в кино, ты решила то ли прекратить общение, то ли наказать меня? Я все правильно понял?

Раз уж ты не спешишь отвечать на мой вопрос. Давай еще немного развею твой ореол жертвы, фактами

Ноябрь, начало декабря – никуда не ходили потому что ты отменяла встречи

л: Я на работе

я: Декабрь – никуда не ходили потому что у тебя не было кода

Новый год, не встретили вместе потому что ты отказалась

л: Нет это не из-за кино

я: Январь – никуда не ходили потому что ты не хотела общаться

л: Ага, давай скорее, я на работе

я: И после этого мы встретились 2 раза!!! 2 мать его раза!!!

Можешь не отвечать

Конечно мы никуда не ходим, потому что ты все для этого делаешь

л: Какая я злодейка

я: Знаешь, всегда хотел встречаться, с милой, заботливой девушкой

Вот так чтобы я 2 недели болею, а она ни разу даже не поинтересуется, как мое самочувствие (она до этого болела около недели, я почти каждый день интересовался её самочувствием и предлагал помощь)

Чтобы при встрече я её обнимал, а она делала вид что это какой-то малознакомый мужик к ней лезет и шла дальше

л: Ну ты же ищешь себе такую на тиндере в перерыве между нашими встречами, вот удачи. И чтобы пунктуальная была и аниме любила (спрашивал Л. любит ли она аниме, и удивился когда она сказала что нет, больше общения на эту тему не было)

Короче, давай не будем ссориться. Просто ты мне не подходишь, и я тебе. Не будем держать зла друг на друга.

я: Ок

Послали иди, пошел…

(Где и как автор выходит из границ, и куда, и почему?)

После всего этого было двоякое ощущение, с одной стороны не вижу каких-то больших косяков за собой, извиняться не за что.

А с другой стороны есть ощущение что где-то, что-то сделал неправильно.

Через 5 недель снова написал Л.(мысль о том что я что-то не так сделал или понял не отпускала меня)

Попереписывались в стиле “Привет как дела”

Еще через два дня предложил встретиться:

я: Привет

л: Привет)

я: Может встретимся?

л: Ну не знаю

я: задумчивое лицо

л: Мы же все решили

я: Это ты все решила

Ну ладно…

Мысль о том что я что-то не так сделал или понял отпустила.

После тишина, прошло больше месяца. Писать что-то еще не вижу смысла, уже столько раз послали что и такой глупый как я понял.

По поводу Л. у меня сложилось впечатление что она боится отношений и всякий раз когда у неё начинают появляться чувства, она все разрушает, так как не видит “гарантий”. И есть ощущения что вот эти её выносы мозга не прекратятся, всегда будет, что-то что не нравится Л.(по крайней мере если она будет со мной), и как это победить у меня нет мыслей.

При всем вышесказанном, во время личного общения Л. милая, улыбчивая и сексуальная.

Хотелось бы узнать, правильная ли у меня рефлексия. Возможны ли нормальные отношения у меня с Л.. Есть ли что-то что можно сделать в этой ситуации.

(Есть, друзья?)

Спасибо за внимание)