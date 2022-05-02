Прелюбодействовал в сердце своём – Личное мнение

То ли актёр, то ли певец, то ли просто очередной неактуальный ноунейм Александр Асташёнок признался, что хочет партнёрш по съёмкам.



Асташёнок с женой. Фото: Соцсети

И в этом не было бы ничего такого, если бы он, как минимум, не был женат.

Процитирую:

Когда ты снимаешься в кино, погружаешься в эту атмосферу, ложишься в кровать с партнершей, вы начинаете целоваться… На какой-то момент я начинаю хотеть эту женщину. Я практически в нее влюбляюсь…

Для меня это измена, и я это делаю каждый раз, к сожалению. Это моя профессия. Каждый раз приходя домой у меня дрожат руки и ощущение, что я сделал что-то не то. Сколько раз я представлял эти картинки в своей голове — это не вообразить. Разве это не измена? Есть даже в Библии такие слова: кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже с ней прелюбодействовал в сердце своем.

А теперь поставьте себя на место жены такого чудилы.

Бедная баба — вот честно.

Мало ей того, что дома ходит такой печальный чудак, посыпающий голову пеплом после съёмок, — так он ещё об этих своих вожделениях на всю страну рассказывает.

Во-первых, это соплежуйство, которое не красит мужчину. Во-вторых — нечуткость по отношению к чувствам жены. В-третьих, это тупо непрофессионально.

Каково актрисе, которой приходится сниматься в любовной сцене с этим чудилой, знать, что у него в процессе привстал? Вот зачем ей эта информация? Для чего?

Короче, неумный муж — это горе в семье.

А у вас какой муж? Только честно. Поставьте ему оценку за ум и ещё до кучи — за чуткость. Сможете сделать это непредвзято?

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