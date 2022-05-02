 

Прелюбодействовал в сердце своём – Личное мнение

02.05.2022, 23:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

То ли актёр, то ли певец, то ли просто очередной неактуальный ноунейм Александр Асташёнок признался, что хочет партнёрш по съёмкам.


Асташёнок с женой. Фото: Соцсети

И в этом не было бы ничего такого, если бы он, как минимум, не был женат.

Процитирую:

Когда ты снимаешься в кино, погружаешься в эту атмосферу, ложишься в кровать с партнершей, вы начинаете целоваться… На какой-то момент я начинаю хотеть эту женщину. Я практически в нее влюбляюсь…

Для меня это измена, и я это делаю каждый раз, к сожалению. Это моя профессия. Каждый раз приходя домой у меня дрожат руки и ощущение, что я сделал что-то не то. Сколько раз я представлял эти картинки в своей голове — это не вообразить. Разве это не измена? Есть даже в Библии такие слова: кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже с ней прелюбодействовал в сердце своем.

А теперь поставьте себя на место жены такого чудилы.

Бедная баба — вот честно.

Мало ей того, что дома ходит такой печальный чудак, посыпающий голову пеплом после съёмок, — так он ещё об этих своих вожделениях на всю страну рассказывает.

Во-первых, это соплежуйство, которое не красит мужчину. Во-вторых — нечуткость по отношению к чувствам жены. В-третьих, это тупо непрофессионально.

Каково актрисе, которой приходится сниматься в любовной сцене с этим чудилой, знать, что у него в процессе привстал? Вот зачем ей эта информация? Для чего?

Короче, неумный муж — это горе в семье.

А у вас какой муж? Только честно. Поставьте ему оценку за ум и ещё до кучи — за чуткость. Сможете сделать это непредвзято?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / В Москве стартовали клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках

25.02 / Мнение: Россия не позволит нацистам править на Украине

15.04 / Эксперт рассказал о рисках развития неврологических проблем при COVID-19

28.03 / Собянин представил план мероприятий по стабилизации экономической ситуации

17.10 / Диктатуру на ремонт

23.02 / Учёные: Неправильный режим сна может спровоцировать ожирение у детей

19.07 / Станцией Рижская МЦД-2 после реконструкции будут пользоваться около 150 тысяч пассажиров каждый день

08.02 / Вдова Михаила Задорнова рассказала, каким сатирик был в обычной жизни

07.10 / Мнение: Да здравствует Пересильд!

08.05 / Пушков: Нет причин поздравлять с Днем Победы глав Украины и Грузии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика