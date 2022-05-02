 

Газпром забронировал часть мощностей прокачки газа по Ямал – Европе

02.05.2022, 23:20, Новости дня
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Компания «Газпром» впервые почти за месяц заказала прокачку газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на ночь 3 мая, следует из данных платформы GSA Platform.

На аукционе был предложен объем 3,7 млн куб. м в час, востребованными оказались около 48,4% мощностей в период с 21.00 мск 2 мая до 07.00 мск 3 мая, передает ТАСС.

После этого прекратился реверсный физический поток газа по этому трубопроводу из Германии в Польши через газоизмерительную станцию «Мальнов», который составлял около 1,28 млн куб. м в час. Однако коммерческие поставки газа, вероятно, продолжаются как в прямом, так и в реверсном направлении.

Дело в том, что физический поток формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу). Сейчас заявки на транспортировку газа в направлении Германии превышают реноминации на поставку в Польшу, что может объяснять такие показатели прокачки на станции «Мальнов».

В конце апреля официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщал, что после приостановки прямых поставок Польша стала покупать российский газ в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Он уточнил, что объем реверса составляет около 30 млн кубометров в сутки, что почти точно соответствует заявкам Варшавы по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.

Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.

Транснациональный газопровод Ямал – Европа проектной мощностью 32,9 млрд куб. м газа в год проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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