Корреспондент NBC побывала на авиабазе, которая занимается отправкой предназначенных для Украины вооружений

Корреспондент NBC Кортни Кьюби побывала на авиабазе Довер, с которой предназначенные для Киева американские вооружения отправляются в Польшу. Как отмечается в материале, информация о том, как эти вооружения затем попадают на Украину, засекречена из-за опасений, что российские войска могут уничтожить эти поставки.

Это гигантский грузовой самолёт со смертоносным и жизненно важным грузом, который предназначен для украинской армии. Здесь, на авиабазе Довер, эти коммерческие грузовые самолёты с гражданскими пилотами взлетают каждые несколько часов. На фоне того, как президент Байден на этой неделе пообещал выделить дополнительно 20 миллиардов долларов в виде американской помощи в сфере безопасности, военные США работают сверхурочно над обеспечением поставок.

Это боеприпасы для 155-миллиметровых гаубиц. Эти крупные артиллерийские установки, которые, как надеются американские чиновники из Минобороны, помогут остановить новое продвижение РФ на востоке Украины.

КОРТНИ КЬЮБИ, корреспондент NBC News: Мы находимся в грузовом отсеке (Boeing. — ИноТВ) 747. Здесь может быть размещено около 42 таких вот палет. В каждой из них 72 артиллерийских снаряда, то есть мы говорим приблизительно о 3 тысячах снарядов в этом самолёте. Сейчас их грузят. В распоряжении украинских военных они могут оказаться в течение одного-двух дней.

Для бывших военных пилотов Тима Шермана и Маурисио Руиса это уже вторая миссия.

КОРТНИ КЬЮБИ: Что вы ощущаете, когда летите на гигантском самолёте, набитом взрывчатыми материалами?



ПИЛОТ: Разумеется, есть осознание того, что там взрывчатые вещества.

ДРУГОЙ ПИЛОТ: Это просто перемещение самолёта из пункта А в пункт Б. И всё.

ПИЛОТ: Вы просто стараетесь аккуратно и спокойно взлететь и приземлиться, чтобы не произошло никакого смещения груза в ходе этого процесса.

Каждый день на базу Довер прибывают фуры без опознавательных знаков, гружённые взрывчатыми материалами, которые они привозят с военных складов со всей страны. В Довере, который называют суперпортом военной техники для Украины, машины выстраиваются в очередь.

БЭРИ ФЛАК, американский полковник: Мы в рамках более чем 60 миссий перевезли на Украину более семи миллионов фунтов материально-технического снабжения.

Полковник Бэри Флак руководит в Довере группой технического обслуживания, которая занимается погрузкой тяжеловесных артиллерийских грузов.

КОРТНИ КЬЮБИ: Расскажите нам о вооружениях, которые вы перевезли отсюда в Восточную Европу.

БЭРИ ФЛАК: Мы отправляли разные вооружения: от пистолетов калибра 9 миллиметров до ракет «Джавелин» и «Стингер».

Эти «Джавелины» и «Стингеры» сыграли важную роль в уничтожении российских самолётов и танков.

Это динамичный балет из смертоносных вооружений на гигантском механизированном складе.

НАТАНИЕЛЬ БРАУНИ, военнослужащий ВВС США: Я видел в новостях, что они действительно используют вооружения, которое мы отправляем.

МОНЕ УЭЙД, военнослужащая ВВС США: Когда им помогаешь именно ты, то чувствуешь себя превосходно.

На полёт до пункта выгрузки в Польше уходит около 10 часов. Информация о том, как эти вооружения затем попадают на Украину, засекречена из-за опасений ударов со стороны русских.

КОРТНИ КЬЮБИ: А вас не тревожит, что при перевозке этих грузов вы можете стать целью России?

ДРУГОЙ ПИЛОТ: Существует ли такая вероятность? Да. Но об этом не думаешь.

Кортни Кьюби, NBC News, авиабаза Довер.

Дата публикации 01 мая 2022 года.