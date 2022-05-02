Одна нога здесь, другая там: кто из артистов сидит в Госдуме

После очередных выборов в нижнюю палату российского парламента народными избранниками по традиции стали не только профессиональные политики, но и представителя сферы шоу-бизнеса. Согласитесь, вполне логично, что граждан нашей страны в структурах власти представляют именно те люди, которых любит и поддерживает народ.

Сегодня в Государственной Думе заседают сразу четыре известных артиста. Каждый из них вносит свою лепту в государственный законотворческий процесс. Чем занимаются любимцы публики в парламенте – в материале “Дни.ру”.

НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ

Народный артист России Николай Бурляев в Госдуме курирует вопросы депутатской этики, а также развития гражданского общества. Совесткий актер театра и кино представляет партию “Справедливая Россия – Патриоты – За правду”.

ДЕНИС МАЙДАНОВ

Московскую область в нижней палате российского парламента представляет известный певец Денис Майданов. Артист избран от партии “Единая Россия”. В ГД он занимает пост заместителя главы комитета по культуре.

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ

Его коллега Дмитрий Певцов в восьмом созыве Госдуме также контролирует вопросы культуры. Народный артист России входит во фракцию партии “Новые люди”. Популярного актера и исполнителя избрали жители столицы.

Важно отметить, что законотворческой деятельностью в Государственной Думе РФ занимаются представители различных профессий. Народными избранниками являются не только артисты, но и известные ученые, спортсмены, журналисты и другие профессионалы.