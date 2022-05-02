 

Ученые объяснили, почему нужно спать именно 7 часов

02.05.2022, 22:37, Разное
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Оказывается, людям во взрослом возрасте и старше рекомендуется спать не менее семи часов в сутки. Результаты работы на эту тему опубликованы в научном журнале Nature Aging.

В ходе исследования участвовало около 500 тысяч человек в возрасте от 38 до 73 лет. Эксперты проанализировали данные о состоянии здоровья добровольцев, а также участники проходили серию когнитивных тестирований.

Таким образом, было выяснено, что как недостаточная, так и чрезмерная продолжительность сна связана с серьезными нарушениями когнитивных функций. Примечательно, что среди них скорость обработки информации, зрительное внимание, память и навыки решения различных задач.



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