 

Ученые объяснили, по каким причинам снижается креативность

02.05.2022, 21:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты утверждают, что в современном мире креативность довольно важна и в связи с этим необходимо поддерживать ее уровень. В рамках новой работы ученые рассказали, почему он снижается.

Исследователи из Соединенных Штатов Америки провели эксперимент с участием 500 человек, и пришли к неутешительным результатам.

Стало известно, что видеоконференции значительно снижают креативность сотрудников по сравнению с очным мозговым штурмом. Таким образом, специалисты утверждают, что отсутствие прямого контакта оказывает негативное влияние на творческую деятельность человека.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Мнение: Форпост

22.07 / «Проклятый Путин, спаси от талибов!»

11.10 / Китайцы восхитились мощью и красотой хлопка на заводе «Газпрома» в Амурской области

09.07 / Ученые могут переписать геологическую историю Земли

14.08 / Мнение: Доверять нельзя контролировать

16.07 / Суд обязал издание «Важные истории» опровергнуть часть расследования о покупке «Роснефтью» акций Pirelli

10.09 / «Камертон» – 2021

25.02 / Мнение: Яровая защитила Берию?

04.07 / Анджелина Джоли вновь появилась на публике после тайной встречи с Брэдом Питтом

21.10 / Ирина Скобцева оставила сыну внушительное наследство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика