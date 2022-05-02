Ученые объяснили, по каким причинам снижается креативность
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Специалисты утверждают, что в современном мире креативность довольно важна и в связи с этим необходимо поддерживать ее уровень. В рамках новой работы ученые рассказали, почему он снижается.
Исследователи из Соединенных Штатов Америки провели эксперимент с участием 500 человек, и пришли к неутешительным результатам.
Стало известно, что видеоконференции значительно снижают креативность сотрудников по сравнению с очным мозговым штурмом. Таким образом, специалисты утверждают, что отсутствие прямого контакта оказывает негативное влияние на творческую деятельность человека.
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