Украина сорвала режим тишины на «Азовстали»

Украинская сторона сорвала режим тишины на «Азовстали», с позиций националистов на комбинате начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать, сообщил представитель внутренних войск МВД ДНР.

«Украинская сторона начала нарушать режим тишины и пришлось принимать ответные действия. Боятся ответственности за свои преступления, которые они совершают уже восемь лет», – цитирует РИА «Новости» военного.

Сообщается, что неподалеку от территории завода, в районе «Азовстали», сейчас слышны выстрелы и разрывы снарядов.

Ранее эвакуированные с «Азовстали» мариупольцы рассказали, что националисты запрещали мирным жителям Мариуполя выходить за пределы металлургического комбината «Азовсталь», пытались заставить людей рыть окопы, пугали «плохими русскими солдатами», не давали продукты и воду.

Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.

По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.

Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.

Напомним, президент РФ Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».

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