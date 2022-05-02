 

В Краснодоне вспомнили погибших в Доме профсоюзов в Одессе

02.05.2022, 21:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Акция, приуроченная к восьмой годовщине трагедии в Одессе, прошла 2 мая в Краснодоне (ЛНР): участники почтили память погибших в Доме профсоюзов минутой молчания, после чего возложили цветы у подножья мемориала Скорбящей матери.

В акции приняли участие активисты регионального штаба общественного движения «Молодая Гвардия», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Подчеркивается, что граждане ЛНР «помнят все преступления, совершенные Киевом в отношении русских граждан», в 2 мая 2014 года стало «началом нового этапа сопротивления преступному украинскому режиму».

По словам общественников, в том огне погибли не только одесситы, а и государственность Украины.

« …Жителям Донбасса очень близка эта боль. Жестокая массовая казнь стала очередным доказательством того, что жить в стране, где возможны подобные события нельзя, а значит, мы пошли по правильному пути…», – приводит Telegram-канал Луганьмедиа слова активиста Краснодонского регионального штаба ОО «Молодая гвардия» Карины Бучневой.

Ранее в понедельник свидетельница рассказала о том, что украинские националисты приходили каждое 2 мая на Куликово поле в Одессе с шашлыками, а в случае потасовок с родственниками погибших в Доме профсоюзов в 2014 году власти задерживали только последних.

Также президент Никарагуа Даниэль Ортега напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Также в США активисты призвали изучить трагедию в Одессе для понимания Киева.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе начались потасовки между активистами «антимайдана», с одной стороны, и футбольными «ультрас», а также участниками «евромайдана» – с другой.

Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».

Погибли 48 человек, шесть – в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» (из них двое умерли в больницах), 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Литовские военные отправились на Украину для обучения ВСУ системам Stinger

17.09 / После обновления кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross станет гибридом

30.06 / Во Львове и Черновицкой области для больных COVID-19 разворачивают больницы второй очереди – Радуцкий

10.10 / В Москве подвели первые итоги Всероссийского форума классных руководителей

20.06 / Das Erste – Штайнмайер почтил память советских жертв Второй мировой — и призвал немцев к «великой ответственности»

06.04 / Глава МВФ предупредила о критическом росте общего госдолга всех стран

30.12 / В Харьковской области “Газель” выехала на железнодорожный переезд. Водитель погиб

28.08 / Zeit – теракты в Кабуле положили конец двадцатилетию лжи властей США о войне в Афганистане

29.09 / Bloomberg: Макс Поляков вкладывает миллионы долларов в развитие украинской науки

07.02 / Пассажиров застрявшего в Забайкалье поезда обеспечили питанием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика