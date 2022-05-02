Участник одесского антимайдана рассказал о трагедии в Доме профсоюзов

Это была спланированная спецоперация по устрашению инакомыслящих: в Одессу заранее приехали боевики с майдана, в поджоге Дома Профсоюзов участвовали футбольные фанаты, а процессом руководили западные спецслужбы, которые устроили провокацию, сообщил очевидец одесских событий, участник объединения «Боротьба» Алексей Албу.

«Эту операцию готовили новые украинские власти, которые пришли после государственного переворота, и осуществляли силами неонацистов. Не было возможности противостоять, мы не были готовы убивать, а наши враги уже сознательно ехали для того, чтобы нас уничтожить», – цитирует Алексея Албу «Луганск24».

По словам очевидца, в Одессу съезжались боевики из разных сотен «самообороны майдана», их вооружали и их задействовали на так называемых «блокпостах», которые новые власти поставили на въезде и выезде из города, якобы для противодействия «российской агрессии»

«Многие футбольные фанаты после столкновения в центре пошли на футбол, а после многие участвовали в разгроме палаточного лагеря на Куликовом поле и поджоге Дома Профсоюзов. Этим процессом руководили специальные службы, которые заранее готовили провокацию. Появился человек, который открыл огонь из травматического оружия по участникам Антимайдана. Это было сделано, чтобы спровоцировать толпу. Провокатор был схвачен, и его передали сотрудникам милиции, однако до сих пор мы не знаем его имени. По сути, это была спичка, которую бросили в пороховую бочку», – рассказал свидетель.

Он подчеркнул, что на Куликовом поле было около двухсот человек, в основном – люди пожилого возраста, женщины, мужчины.

«Людей молодого возраста, которые могли противостоять нацистам, было очень мало. Мирные люди пытались создать баррикады для того, чтобы защитить палаточный городок. Но эти баррикады были очень маленькими, и люди поняли, что не удастся удержать этот лагерь. Многие начали заходить в Дом профсоюзов. Украинская пропаганда обвинила меня в призыве к людям зайти внутрь, а значит, я несу ответственность за гибель 42 человек. Но это является ложью, любой участник тех событий может подтвердить, что такого призыва с моей стороны не было», – отметил Албу.

Ранее в понедельник свидетельница рассказала о том, что украинские националисты приходили каждое 2 мая на Куликово поле в Одессе с шашлыками, а в случае потасовок с родственниками погибших в Доме профсоюзов в 2014 году власти задерживали только последних.

Также президент Никарагуа Даниэль Ортега напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Также в США активисты призвали изучить трагедию в Одессе для понимания Киева.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе начались потасовки между активистами «антимайдана», с одной стороны, и футбольными «ультрас», а также участниками «евромайдана» – с другой.

Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».

Погибли 48 человек, шесть – в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» (из них двое умерли в больницах), 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов.

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