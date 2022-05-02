“Нас лишили любимого деликатеса” – шеф-повара французских ресторанов Michelin попросили Россию возобновить экспорт кильки в томате

Наблюдательный совет ассоциации “Французских рестораторов – обладателей звёзд Michelin” единогласно принял обращение к руководству России с просьбой не прекращать поставки кильки в томатном соусе.

Последняя партия рыбных консервов была доставлена из Калининграда в Бордо в начале марта, но из-за санкций ЕС российские производители приостановили поставки.

– Мы используем кильку в томате во многих блюдах, а Россия на этом рынке является фактически монополистом. Только в моём ресторане мы каждый день используем до 50 банок. После прекращения поставок мы попытались найти альтернативу, но всё тщетно, никто в мире не делает эту рыбу так вкусно. Мы подняли цены, но гости готовы платить за любимый деликатес даже в 2-3 раза больше. Поэтому мы просим Россию великодушно возобновить поставки, не лишайте нас любимого блюда, – заявил обладатель пяти “звёзд Michelin” Шарль Латэн.

В начале апреля на ряде французских и немецких рыбоперерабатывающих заводах попытались наладить производство кильки в томатном соусе. Но, несмотря на наличие современного оборудования, получить аналогичный российскому товар у них не получилось.

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