ВС РФ уничтожили пусковые установки С-300 и станцию разведки и наведения

Вооруженными силами РФ в районе населенного пункта Межевая уничтожены четыре пусковые установки ЗРК «С-300» и радиолокационная станция разведки и наведения, а в Изюме, Топольском и Малой Камышевахе перехвачены пять реактивных снарядов «Смерч», сообщили в Минобороны России.

«В Днепропетровской области в районе населенного пункта Покровское уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. , а в Межевой – четыре пусковые установки ЗРК «С-300» и радиолокационная станция разведки и наведения», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 36 военных объектов Украины. Среди них: пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад; 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе в районе Александровки нацистского формирования «Айдар»,

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2». Также сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Невское Харьковской области, а также Веселое Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах Изюм, Топольское и Малая Камышеваха перехвачены пять реактивных снарядов «Смерч», – заявили в военном ведомстве.

Также ракетными войсками в течение дня поражены четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два пункта управления, в том числе, в районе Подаловка командный пункт украинской 93-й механизированной бригады. Артиллерийскими подразделениями поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска.

Накануне ВС РФ уничтожили запасы оружия из США и ЕС под Одессой.

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