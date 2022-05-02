В Пентагоне заявили о передаче Украине гаубиц

США передали украинским силам 80% выделенных им американских гаубиц М177 и подготовили 170 военных обращению с ними, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

Украинцы также получили половину из выделенных им 140 тыс. 155-миллиметровых снарядов к гаубицам. По его словам, более 170 украинских военных прошли обучение обращению с М177, выпуск еще 50 курсантов ожидается в понедельник, передает РИА «Новости».

«Завтра еще 50 украинцев прибывают на тренировочные объекты, чтобы на этой неделе начать подготовку», – отметил чиновник.

Также он добавил, что накануне 20 украинских военных начали недельный курс изучения разведывательно-ударных беспилотников Phoenix Ghost.

Представитель Пентагона сообщил, что за последние сутки США отправили 14 самолетов с военной помощью Украине, еще 23 рейса организовали пять других стран.

Ранее стало известно, что законопроект о ленд-лизе для Украины внесли в Конгресс США за месяц до начала спецоперации России.

Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.

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